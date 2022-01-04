Выплаты больничных в Польше 2022: какие изменения вступили в силу

В Польше с января 2022 года стали актуальными изменения правил по выплатам в связи с нетрудоспособностью по болезни (zwolnienie lekarskie L4). Целью изменений является предотвращение злоупотребления больничными.

Следует заметить, что новые правила более строги. Следовательно, некоторые наемные рабочие теперь могут остаться без больничных выплат.

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Что изменилось

До сих пор работники в Польше могли находиться в оплачиваемом больничном отпуске 182 дня. После этого можно было выйти на работу на один день или взять отпуск по требованию – и таким образом снова получить возможность отправиться на новый больничный. Этой схемой охотно пользовались многие, чтобы облегчить себе рабочие нагрузки и получить выплаты.

В Польше уже давно хотели принять меры по предотвращению описанных выше злоупотреблений. Отныне лимит оплачиваемых больничных в 182 дня будет действовать уже не на одно заболевание, как было раньше, а на все. Чтобы повторно воспользоваться оплачиваемым больничным, должно пройти 60 дней от предыдущего (при других условиях больничный отпуск просто не будет оплачиваться). Более того, к периоду нетрудоспособности, который наступает после 31 декабря 2021 года, будут добавлять также период предыдущей нетрудоспособности, если перерыв между этими периодами не будет превышать 60 дней.

Если человек исчерпал свой лимит на выплаты больничных (находился в больничном отпуске все 182 дня) из-за несчастного случая на производстве, то он сможет подать заявку на реабилитационную помощь или на пенсию по инвалидности.

Кроме того, более строгие правила не касаются нетрудоспособности, связанной с беременностью.