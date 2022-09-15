Выдают ли еще визы защиты и какую денежную помощь выплачивают: что нужно знать украинцам в Чехии

Еще в июле текущего года в Чехии вступили в силу некоторые изменения в законодательстве, обозначаемые общим понятием Lex Ukrajina. Однако по поводу пребывания украинцев в Чешской Республике до сих пор возникают вопросы.

Так, закон Lex Ukrajina разрешает лицам, покидающим Украину из-за великой российско-украинской войны, запросить временное убежище в любой стране Евросоюза, в частности в Чехии. После нововведений в чешском законодательстве у украинцев до сих пор остаются некоторые вопросы. Сегодня отвечаем на самые распространенные из них.

И еще Как сортировать мусор в Польше: основные правила и советы

Важные нюансы закона Lex Ukrajina в Чехии с июля 2022 года

Визы временной защиты еще выдают?

Да. Чтобы получить их, обратитесь в МВД или в региональный центр помощи. Визу могут не дать:

лицам с двойным гражданством;

если вы уже попросили временное убежище в другой стране ЕС;

если вы подавали документы не лично;

если у вас уже есть разрешение на пребывание, например рабочая виза.

Что со страховкой?

Первые 150 дней после пересечения границы страховка будет действовать у всех прибывших в страну. После этого периода государство будет платить только за льготные категории.

Можно ли получить денежную помощь?

Первые полгода Чехия выплачивает по 5000 крон на человека. Затем – 4620 крон на взрослого и 3320 крон – на ребенка.

Планирую возвращаться домой. Что делать в этом случае?

Украинцам, которые намерены выехать из Чехии обратно в Украину, должны, прежде всего, отказаться от статуса защиты в любом министерстве внутренних дел страны или в консульствах Киева или Львова. Тогда следует сообщить о своих планах страховой компании и забрать документы ребенка из сада или школы.