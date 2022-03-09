"Вы – лицо Украины": беженцам дали советы, как вести себя за границей

Число беженцев уже приближается к двум миллионам человек. Приблизительно столько украинцев выехали за пределы нашей страны в течение четырнадцати дней войны России против Украины.

И всем ищущим убежищ в европейских государствах дали рекомендации, как вести себя в чужой стране. Советы опубликовали в пресс-службе Центра противодействия дезинформации при СНБО.

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Как вести себя беженцам за пределами Украины

Будьте вежливы и толерантны, ведь сейчас вы – лицо Украины за границей. В этот момент у иностранцев, часто ассоциировавших нас с россиянами, меняется мнение, мы для них – настоящие европейцы.

Уважайте чужие старания помочь нам! Раньше нам долго приходилось объяснять, где на карте наша страна, на каком языке мы говорим, какие убеждения исповедуем. Сейчас такой вопрос больше не стоит, ведь очень часто иностранцы организуют для украинских беженцев украиноязычные переводы и переводчиков.

Если у вас есть возможность работать – используйте ее полностью. Ведь европейцы очень трудолюбивы и считают нас такими же.

Не пользуйтесь хорошим отношением людей слишком долго. Покажите, что вы способны позаботиться о себе и не приехали отдыхать.

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