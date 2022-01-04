Вторая жизнь для праздничных деревьев: в Польше повторно сажают елки

Выброс елок после праздников – зрелище довольно грустное. Организация Lasy Miejskie предлагает давать деревьям новые жизни. Так что, в Варшаве хотят снова посадить елки, которые продавались в горшках.

Такая акция в столице Польши проводится не в первый раз. Однако есть определенные сложности в реализации этой идеи. После праздников для высадки пригодна лишь небольшая часть елок. Многие деревья имеют слишком разрушенную корневую систему, чтобы прижиться на новом месте.

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Детальнее о повторной высадке елок в Варшаве

По мнению сообщества Lasy Miejskie, повторная высадка елок поможет развитию городских насаждений. Также одной из главных целей собрания является образовательная: людям объяснят, как выбирать живые елки и как их утилизировать после праздников.

К примеру, при выборе елки следует обращать внимание на размеры горшка. Чем меньше диспропорция размера горшка относительно размера дерева, тем больше шансов, что дерево приживется. Иногда чуть ли не двухметровые елки продают в совсем крохотных горшках. Такие деревья уже не имеют шансов выжить, а горшки играют только декоративную или маркетинговую роль. Поэтому чем больше горшок у елки, тем лучше.

Также отличить елку, которая действительно жива в горшке, а не просто была вырвана из плантации и помещена в емкость, поможет внешний вид грунта. Если земля в горшке черная и рыхлая, то елку недавно пересадили в горшок, поэтому у нее нет шансов развить корневую систему. На поверхности грунта должны виднеться следы мха, а сам грунт должен быть утрамбованным и плотным.

Кроме того, эксперты Lasy Miejskie не советуют выбирать деревья, не присущие польским лесам (jodła kaukaska, świerk srebrzysty, daglezja).

В польских лесах высаживают только местные виды хвойных деревьев: świerk pospolity, sosna zwyczajna и jodła pospolita. Это нужно для сохранения биологического баланса.

Если елка не годится для повторной посадки, то ее следует отдать в пункт PSZOK на улице Płytowa 1 (Białołęka) или выставить в специальном месте для крупногабаритного мусора.

Если хвойное дерево пригодно для посадки, то его можно принести и отдать по одному из адресов в следующие даты:

8 января – в центре организации Lasy Miejskie (улица Коркова, 170A);

– в центре организации Lasy Miejskie (улица Коркова, 170A); 15 января – в Природно-лесном учебном центре (улица Рыдзова, 1).

Сбор деревьев будет проходить с 9:00 до 15:00.