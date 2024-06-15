Посещая дворец, турист встретил призрака английской королевы: жуткое фото

Посещая исторические места, часто чувствуешь таинственную атмосферу и легкий холодок жуткости. Однако иногда все напрочь выходит из-под контроля. Турист посетил дворец Хэмптон-Корт и встретил там призрака английской королевы Кэтрин Говард.

Сначала ничто не предвещало беды. Турист, прибывший во дворец на экскурсию вместе со своей любимой, спокойно осматривал винный погреб. Он точно не ожидал, что встретит там призрака королевской особы.

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Как турист встретился с Кэтрин Говард

Впоследствии турист рассказал, что, находясь в погребе, почувствовал, что что-то не так. Однако в тот момент он не увидел ничего странного. А когда пересмотрел кадры, сделанные во время экскурсии, замер от ужаса. Турист утверждает, что в его объектив попал призрак.

В силуэте женщины он каким-то чудом узнал Кэтрин Говард – пятую жену короля Англии Генриха VIII. Да-да, того самого, который казнил Анну Болейн. Историю Говард не столь часто воплощают в искусстве, поэтому и знают о ней гораздо меньше. Однако она повторила трагическую судьбу Анны. Говард также обвинили в якобы супружеской измене и казнили. Это произошло в 1542 году. На тот момент Говард не исполнилось и двадцати лет.



Турист заявил, что сфотографировал призрака Кэтрин Говард / Unsplash

Турист заметил, что, очевидно, призрак казненной королевы до сих пор блуждает по дворцу. Ему кажется, что на фото – Говард кричит. Возможно, она недовольна, что туристы тревожат ее покой. Или век за веком вновь и вновь вынуждена испытывать боль от своего трагического финала.