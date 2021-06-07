Во Вроцлаве устанавливают поштоматы с холодильниками

Жители Вроцлава смогут без проблем заказывать замороженные продукты или такие, которые следует хранить при низких температурах. Услуга станет доступной благодаря тому, что город снабжают специальными почтовыми холодильниками.

Известно, что такие холодильники уже установлены в Варшаве и Кракове. Во Вроцлаве в этом году планируют разместить до 20 подобных устройств.

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Что известно об установлении поштоматов-холодильников

Холодильники-поштоматы InPost (Lodówkomaty InPost) – это почтовые холодильники, на которые можно заказывать пищевые продукты. Четверо из них уже размещены на таких улицах Вроцлава:

Краковская;

Большой;

Каменна;

Niemczańska.

Их количество должно составить около двух десятков уже в ближайшие месяцы.

Какие продукты можно заказывать в новые поштоматы

В поштоматах с холодильниками будут размещать такие продукты:

овощи;

фрукты;

замороженные мясные и рыбные продукты;

свежие продукты;

кондитерские изделия;

фармацевтику;

косметику;

цветы;

съедобные подарки и тому подобное.

Продукты поставляются в автомобилях, которые сохраняют продукцию при низких температурах.

Поскольку для различных продуктов комфортной является разная температура хранения, холодильники разделены на три температурные зоны. Так, на верхних полках есть продукты, которые можно хранить при температуре +16 градусов. В центре предусмотрены места для посылок, которые рекомендуется хранить при температуре от 0 до +4 градусов. А внизу каждого холодильника есть морозильная камера со способностью охлаждать до -18 градусов Цельсия.