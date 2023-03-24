Над Польшей было яркое северное сияние: эффектные фото

В ночь на 24 марта в небе Польши появилось поразительное полярное сияние. Его интенсивность была особенно сильной в северной части страны, где небосвод сиял исключительно розово-зелеными цветами.

Фотографии сделала Марлена Вихер из скалы в Хлапово (Поморское воеводство). По ее словам, сначала облака очень мешали наблюдению, но позже погода улучшилась, а полярное сияние усилилось.

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Северное сияние в Польше

Как фотография, явление было видно в течение вчерашней ночи. Сегодня вечером ожидается, что геомагнитная буря будет еще сильнее, и если позволят условия, зрелище будет таким же красивым, и, что важно, его можно будет увидеть и в глубине страны.



Цвет полярного сияния зависит от высоты его появления и газа / Фото Wydarzenia w INTERIA

В соцсетях также появились материалы, в которых видно, что среди прочих было видно полярное сияние также в Ужесе на Великой Польше.

Если прогнозы оправдаются, жители центральных районов Польши смогут любоваться не менее впечатляющим небом, которое было видно на севере страны.

Северное сияние в Польше: смотреть видео

Как образуется полярное сияние

Полярное сияние – это световое явление, возникающее в верхних слоях атмосферы, чаще всего вокруг магнитных полюсов Земли. Впечатляющее явление обычно происходит вблизи полярных кругов.

Цвет полярного сияния зависит от его высоты и типа газа, способствующего его формированию. Когда полярное сияние светится красным или зеленым цветом, это кислород, в то время как бордовый и фиолетовый цвета обусловлены азотом. Легкие газы, такие как водород и гелий, светятся синим или фиолетовым цветом, а смесь азота и кислорода дает желтый цвет.

Появление геомагнитных бурь, интенсивная солнечная активность и, конечно, безоблачное небо также помогают любоваться полярным сиянием.