Жители Ирландии не ставят на первое место работу, – впечатление украинки от переезда в Дублин

Светлана Фаленда уже больше года живет в столице Ирландии. Она проходит стажировку в благотворительной организации Dublin Simon Community. Девушка помогает бездомным и людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Она рассказала о своих впечатлениях от жизни в эмиграции.

Светлана уверяет, что никогда не мечтала жить за границей. Ее интересовала социальная сфера, а именно тема поддержки бездомных и малообеспеченных людей. В Украине, отмечает Светлана, в этом вопросе существует своего рода кризис. Поэтому ей было интересно узнать, как проблему решают в европейских странах. Собственно, поэтому она и начала интересоваться программами стажировки.

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Нелегкий переезд

Подать заявку в благотворительную организацию Светлане посоветовал друг. Она прошла кастинг и стала готовиться к переезду.

Светлана прилетела в Дублин в марте 2020 года. Из-за начала пандемии адаптироваться было непросто. Буквально на следующий день после ее прибытия в стране закрыли все аэропорты. Через неделю почти вся Европа приостановила авиасообщение. По словам Светланы, она застряла в чужой стране в разгар пандемии, во время тотального локдауну.

К карантину Ирландия относилась очень строго. Первое время после приезда Светлана могла передвигаться только на расстояние 2 километра от своего дома. Это при том, что она жила в 11 километрах от центра. Через эти ограничения ей было трудно исследовать город. А это для эмигранта чрезвычайно ценный опыт.

Кроме того, тяжелой оказалась сама специфика работы. Работать с бездомными было сложно моральной.

Светлана Фаленда / Фото soroka.ternopil.ua

Ирландский стиль жизни

Сейчас ограничения в передвижении в Ирландии уже отменили. В начале июня начали открываться террасы пабов, которые так любят посещать ирландцы, чтобы выпить пива, сидра или гиннеса. Светлана рассказывает, что пабы –​ это основной вид развлечений и отдыха для ирландцев, часть ирландской культуры, поэтому местные часто посещают эти заведения как с семьей, так и с друзьями.

Найти общий язык с местными жителями не было сложно, потому что в Ирландии есть два государственных языка – английский и ирландский.

В плане рекламных вывесок и документов здесь все прекрасно, потому что они дублированы на двух языках – английском и ирландском. Если вы обращаетесь на почту к официальным организациям, то ответ придет на двух языках,

– объясняет Светлана Фаленда.

Ирландский язык, отмечает Светлана, Великобритания долгое время пыталась уничтожить, поэтому сейчас очень малый процент населения им владеет. Он достаточно сложный для изучения и общения. Иностранцы в стране имеют возможность записаться на курсы ирландского, но на самом деле это не является необходимостью, говорит Светлана. Если иностранец владеет английским, то ему будет достаточно этих знаний. Но если человек стремится глубже познать культуру Ирландии, то может начать учить язык.

Ирландцев украинка называет добродушными и приветливыми и очень толерантными. По ее словам, они любят шутить и много отдыхают. Жители Ирландии не ставят на первое место работу. Приоритетом для них является интересный отдых и встречи с друзьями, рассказывает Светлана.

Ритм жизни местных можно назвать достаточно стабильным, медленным. Здесь люди не являются карьерно-ориентированными, больше времени они уделяют родным, друзьям, любят посидеть в пабе,

– отмечает Светлана Фаленда.

Зато британцы, говорит девушка, более резки в общении и могут даже игнорировать иностранцев.

Светлана Фаленда / Фото soroka.ternopil.ua

Что касается других увлечений, кроме пабов, ирландцы предпочитают спорт. Особенно популярным спорт является среди молодежи. В Дублине функционируют много спортивных клубов по гольфу, теннису и футболу. Светлана рассказала, что существует даже особый местный вид спорта – гэльский футбол. В богатых районах Ирландии также популярно посещать спортзал, бегать по утрам, выгуливать собак.

Также в Ирландии интересно наблюдать за молодежью. Ирландские подростки следят за модой. Даже в будни, заметила Светлана, они выглядят ярко и несколько вызывающе. Так, девочки носят короткие юбки и шорты, платья с глубоким декольте, накладные ресницы. Они злоупотребляют автозагаром и макияжем. Иногда это выглядит забавно. Ирландские девушки пытаются скрыть бледный цвет кожи, однако тело имеет оранжевый и неестественный оттенок.

Местные студенты в одежде сочетают несочетаемое. Их гардероб состоит из очень ярких вещей разных цветов, размер – оверсайз.

Несмотря на слежку за модой, Светлана отмечает, что одежде уделяют не слишком много времени. Ирландцы могут, например, ходить в смятых вещах. Это очень контрастирует с тем, как одеваются жители Тернополя. В Украине, говорит Светлана, люди выглядят опрятнее.

Хотя взрослые жители страны одеваются сдержанно и изысканно. Предпочитают классику. Но носят и спортивную одежду от известных брендов: Adidas, The North Face, Nike.

Еще Светлана рассказала, что иногда юноши, живущие в социальных районах Ирландии, являются проблемными и даже опасными для окружающих. У них – свой специфический стиль одежды (спортивные костюмы серого цвета). Такие ребята, объясняет девушка, не имеют хорошего примера для подражания в семьях. Они ведут себя агрессивно, могут оскорблять людей. Поэтому с ними нужно быть осторожными.

К украинцам ирландцы относятся так же, как и к другим белым европейцам, рассказывает девушка. Многие ничего не знает об Украине. Часто они думают, что Украина является членом Евросоюза, и искренне удивляются, когда Светлана это отрицает.

Подростки в Ирландии следят за модой и любят яркие цвета / Фото soroka.ternopil.ua

Местная кухня

Главным продуктом для ирландцев является картофель. Также страна славится разнообразием сортов пива.

Фирменным блюдом ирландцев, рассказывает Светлана, является irish breakfest (ирландский завтрак). Он состоит из:

яичницы;

поджаренного бекона;

нескольких сосисок;

гарнира из фасоли в томатном соусе;

помидоров и других овощей;

кольца белого и черного пудинга;

хашбрауна (картофельного хлеба).

English breakfast (английский завтрак) – это что-то похожее, поэтому до сих пор идут споры, кому принадлежит это блюдо.

Ирландцы больше любят есть калорийную пищу. Вероятно, что такие пищевые привычки сформировались из-за прохладного климата.

Жареный картофель здесь, говорит Светлана, поливают уксусом. Также популярной является жареная рыба. Из сладостей предпочитают яблочный крамбл – запеченные яблоки, политые сливочным маслом, присыпанные мукой и сахаром.

Расходы

Жизнь в Ирландии довольно дорогая. Билет на автобус стоит 2,50 евро, если пользоваться карточкой. Если же нет, то – 3,50 евро. Цена зависит и от расстояния. Например, проезд четырех остановок обойдется в 1,55 евро. Оплачивать проезд в транспорте можно карточкой или монетами, но не купюрами. Удобнее в Ирландии, говорит Светлана, приобрести за 5 евро специальную карту (Leap Card) и пополнять ее на необходимую сумму. В общем в неделю ирландцы тратят примерно 30 евро, чтобы добраться на работу и вернуться домой.

Однако, двухэтажные автобусы в Ирландии являются очень комфортными. Светлана отмечает, что было бы неплохо, если бы такие были в Украине.

Аренда жилья в стране также очень дорогая. Дешевле снимать жилье за ​​городом, но тогда могут возникнуть трудности с проездом на работу.

Минимальная зарплата составляет от 10 евро в час. По аренде квартиры, то маленькая студия обойдется от 1500 евро в месяц плюс коммунальные услуги. Комната недалеко от центра столицы – 850 евро плюс коммунальные услуги. За городом можно арендовать комнату за 500 евро плюс счета, но добираться в центр нужно будет двумя автобусами,

– делится Светлана Фаленда.

Светлана Фаленда / Фото soroka.ternopil.ua

Вечная весна

В Ирландии умеренный климат. Там не отличают четыре времени года, как это есть в Украине. Резких изменений температуры в стране нет. В этом Светлана видит плюсы, особенно зимой. Зима в Ирландии достаточно теплая, чтобы проводить много времени на улице. Это положительно влияет на продуктивность, считает украинка.

Поскольку в Ирландии температура весь год примерно одинакова, то и гардероб – универсальный. Поэтому в толпе часто можно по одежде догадаться, где местный, а где – турист. Молодежь в Ирландии носит легкую одежду даже тогда, когда на улице достаточно прохладно. Туристы в это время одевают шарфы, шапки и плащи.

Многих туристов и мигрантов поражает то, что в Ирландии все вокруг зеленое. Но Светлана говорит, что вау-эффекта у нее не возникло, потому что природа напомнила ей украинские Карпаты и родную Тернопольщину.

Светлана Фаленда / Фото soroka.ternopil.ua