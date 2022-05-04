Возле Варшавы открылся парк развлечений Majaland Warsaw: сколько стоят билеты
Источник:Warszawa Nasze Miasto
В 20 километрах от польской столицы открылся огромный парк развлечений Majaland Warsaw. Рассказываем, как устроенное пространство, вдохновленное мультиком о пчелке Майе (Pszczółka Maja), и сколько придется заплатить за вход.
Что известно о парке развлечений Majaland Warsaw
На строительство Majaland Warsaw с 26 аттракционами ушло 30 миллионов евро. На территории второго по величине парка развлечений в Польше, кроме зоны развлечений, есть также и большая фуд-зона, в которую входят Bar Wikingów, Restauracja Mai, Słodka Heidi и World Aircraft Snac.
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Во сколько обойдется вход в Majaland Warsaw
- Обычный билет для детей ростом более 1 метра и взрослых – 89,9 злотых.
- Билет для детей ростом от 85 до 100 сантиметров – 44,9 злотых.
- Билет для детей ростом ниже 85 сантиметров – 1 злотый.
- Билет для людей старше 70 лет – 44,9 злотых.
- Билет для людей с инвалидностью или для беременных женщин (>8 месяцев) – 69,9 злотых.
- Паркинг – 12 злотых.
Как добраться до парка развлечений под Варшавой
Majaland Warsaw расположен в польской деревне Гурашка, в 20 километрах от Варшавы. По адресу: улица Przelotowa, 1.
Добраться туда из Варшавы удобно автобусом. На железнодорожном вокзале Warszawa Centralna нужно сесть в автобус №525 (направление Międzylesie), тогда на остановке "Trawiasta 02" пересесть в автобус №720 или 730 (направление Brzeziny) и доехать до остановки "Polna 02" – парк рядом с ней.
Как устроен парк развлечений Majaland Warsaw: смотрите видео