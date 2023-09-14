Легендарный Восточный Экспресс запустят и в Азии: как выглядит вагон
Источник:Afar
Известная венецианская компания Simplon-Orient-Express объединила усилия с Royal Scotsman, чтобы открыть дочернюю компанию Belmond's престижной компании Eastern & Oriental Express. Легендарный Восточный Экспресс, который, как ожидается, дебютирует уже в следующем году, оставит свой след на оживленном азиатском рынке.
После четырехлетнего перерыва знаменитый роскошный поезд возвращается на свои пути в Юго-Восточной Азии в 2024 году, на этот раз с новыми маршрутами. Что нужно знать о возвращении знаменитого поезда, рассказываем ниже!
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Восточный Экспресс запустят и в Азии
Пока в разработке два маршрута. Оба будут стартовать в Сингапуре и проходить через Малайзию.
Первый маршрут
Трехдневный тур Essence of Malaysia начнется в феврале и продлится до ноября. Поездка туда и обратно начинается на сингапурской станции Вудлендс и двигается на северо-запад, проезжая мимо рисовых полей и сельских деревень, когда поезд погружается вглубь Малайзии.
Лишь на следующий день пассажиры смогут выйти на станции Алор-Сетар и провести полдня в морском парке Пулау-Паяр на Лангкаве, где гости могут заняться подводным плаванием, чтобы увидеть попугаев, рыб и мурена.
На третий день гости прибудут на остров Пенанг, куда у них будет выбор экскурсий, варьирующихся от уроков кулинарии до пешеходной экскурсии, посвященной искусству. Город Всемирного наследия ЮНЕСКО Джорджтаун. Перед высадкой в последний день поезд проедет по южному штату Джохор, который известен своими тропическими лесами, а затем вернется в Сингапур.
В поезде есть два вагона-ресторана, в каждом из которых подают изысканную кухню.
Второй маршрут
Трехдневный тур по Дикой Малайзии начинается в апреле и завершается в октябре. Подобно туру Essence of Malaysia, первый день проводят, садясь в поезд, когда он отправляется из Сингапура, третий день – в Пенангу, а последнее утро наполнено созерцанием пролетающих мимо Сингапур пейзажей.
Однако, на второй день гости смогут провести юга в национальном парке Таман Негара, где один из старейших тропических лесов в мире и дикая природа, например водяные буйволы, макаки и критически важные Малайский тигр, находящийся под угрозой исчезновения. Во время экскурсии гости встретятся с представителями местных организаций, занимающихся защитой среды обитания большого кота. Также есть возможность присоединиться к мастер-классу по фотографии или отправиться в путешествие по джунгли.
Что предлагают на борту?
Поезд состоит из 15 вагонов зеленого и золотистого цветов, в том числе 8 спальных вагонов, два вагона-ресторана, где можно отведать региональную Перанакан, сочетающую в себе китайскую, малайскую и индийскую кухню, а также пиано-бар и смотровую площадку под открытым небом. Каждый вагон украшен панелями из вишневого дерева, малайзийской вышивкой и тайским шелком.
Гости выбирают одну из трех категорий кают, включая Pullman, State и Presidential, все из которых содержат отдельную ванную комнату, Wi-Fi и кондиционер. К примеру, кабины Pullman включают диван, который превращается в двухъярусную кровать, небольшой столик и ванную размером с пол-литра.
Президентский люкс на Восточном экспрессе предлагает шампанское на протяжении всего путешествия / Фото Belmond
Президентские каюты, однако, включают в себя две односпальные кровати, большую гостиную и ванную комнату, гостиные подарки, включая икру, корзину с фруктами и цветы, а также разливное шампанское на протяжении всего путешествия.
Тарифы включают в себя ежедневный континентальный завтрак, который подают в каюты гостей, ежедневный обед из трех блюд, послеобеденный чай и вечерний ужин из четырех блюд, а также все домашние вина, крепкие напитки и местное пиво. Ночью есть бесплатные программы, включая традиционные рассказы и артисты, играющие малайзийскую музыку.
Цены на оба маршрута начинаются от 3 410 долларов США за человека их можно забронировать на belmond.com.