Чем отличается воспитание детей в Германии: 5 особенностей
26 сентября 2022 , 20:54Читати новину українською
Источник:инстаграм TransferGo Ukraine
Как думаете, отличается ли воспитание ребенка в чужой стране от того, как воспитывают детей в Украине? Собрали несколько интересных фактов о том, чего следует ждать от отцовства в Германии.
Воспитание детей – дело непростое, где бы вы ни были. Но в Германии права детей еще и защищают закон. Здесь подать жалобу или вызвать соцслужбу может даже сосед, услышавший, что вы кричите на ребенка.
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Как воспитывают детей в Германии
- Утешать ребенка по ночам, когда он плачет, не принято. По этому поводу среди немцев популярно мнение, что ребенка успокаивать не надо: поплачет, перестанет и научится спокойно спать в своей кроватке.
- Дети до 3-х лет всегда и повсюду должны быть под наблюдением родителей.
- Детей, которые уже достигли 4- – 7-летнего возраста, можно оставлять наедине только на 15 – 30 минут. При этом оставлять можно только в собственном доме или другом безопасном месте, если родители находятся неподалеку.
- Детей от 7 лет разрешено оставлять одних дома не более чем на 2 часа.
- Детям от 14 лет можно оставаться самим на ночь.