Воровал деньги с чужих счетов: в Польше поймали мошенника из Украины

В польском городе Лодзь сотрудники полиции задержали 32-летнего гражданина Украины. Мужчина незаконно получал доступы к чужим банковским счетам через коды BLIK.

Известно, что украинец действовал не самостоятельно. Он был участником мошеннической группы.

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Участники преступной группы, в которую входил задержанный украинец, обманывали людей, совершающих покупки в Интернете. Схема обмана выглядела так: мошенники списывались с потенциальными жертвами и присылали им ссылку на фиктивный сайт. Жертвы вводили свои данные для оплаты, а злоумышленники таким образом получали доступ к чужим банковским счетам.

В этих махинациях гражданин Украины был ответственен за получение кодов BLIK. Неизвестный присылал ему эти коды, а украинец шел и снимал наличные с банкоматов. За каждую подобную операцию он получал определенный процент.

Что такое код BLIK Код BLIK – это мобильный платежный метод, действующий в Польше с 2015 года. Он позволяет осуществлять транзакции без использования платежной карты только с 6-значным кодом, сгенерированным на телефоне, в мобильном приложении банка. Так, с помощью этого кода можно, например, производить оплату в магазинах или снимать средства в банкоматах без банковской карты.

В прошлый четверг во время очередной попытки снятия наличных с банкомата гражданина Украины задержали в торговом центре. В его автомобиле было достаточно доказательств, чтобы обвинить задержанного в участии в преступной группировке. Так, в автомобиле нашли несколько телефонов и чеки с подтверждением совершения денежных транзакций на сумму более 177 тысяч злотых.

Теперь аферисту грозит до 5 лет отбывания наказания в тюрьме. Его сообщников все еще активно разыскивает полиция.