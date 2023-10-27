Теперь еще в двух странах: потерянное водительское удостоверение можно восстановить за границей

Украинцы могут восстановить водительское удостоверение еще в двух странах – Испании и Германии. Как это сделать, объяснили в Министерстве внутренних дел.

Услуга восстановления водительского удостоверения теперь доступна в центрах обслуживания "Паспортный сервис" в Германии и Испании. В каждой стране центры работают в самых больших городах.

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Куда обращаться

Центры ГП "Документ" в Германии:

Город Берлин, Am Treptower Park 14, (2 этаж);

Город Кёльн, Вроцлавская площадь, 50668.

Центры ГП "Документ" в Испании:

Город Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (парковка коммерческого центра LA GAVIA);

Город Валенсия, метро Xàtiva (парковка напротив входа на вокзал Estació del Nord).

Для восстановления водительского удостоверения вам потребуются следующие документы: паспорт гражданина Украины с местом регистрации и справка о присвоении регистрационного номера карты налогоплательщика (если его нет на ID-карте или в базах данных МВД).

В случае изменения личных данных, например, фамилии, следует иметь подтверждающий документ.

Услуга восстановления похищенного или утраченного водительского удостоверения за границей работает также в Польше. Украинцы могут обращаться в отделения ГП "Документ" в Варшаве, Кракове, Гданьске и Вроцлаве.

Как заказать доставку водительского удостоверения за границу?

С недавних пор можно воспользоваться еще одной услугой МВД и заказать восстановление водительского удостоверения с доставкой за границу. Сейчас такая возможность есть у украинцев в Польше, но в ноябре она должна заработать и для других стран.

Эта услуга стала довольно популярной: за 10 дней ее заказали 724 украинца за границей. А первое восстановленное удостоверение доставили водителю, проживающему в Кракове.

Для того чтобы восстановить водительские права с международной доставкой, нужно воспользоваться кабинетом водителя. Там указать причину обмена удостоверения, выбрать международную доставку и оплатить услугу. Далее сервисный центр МВД обработает заявку и отправит готовое удостоверение на нужное почтовое отделение за границей.