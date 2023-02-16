В помощь водителям: во Вроцлаве запустили приложение, которое облегчит парковку в центре

В рамках сотрудничества с LOSA Вроцлав запустил для местных водителей мобильное приложение ParkSpaceEco. Программа должна облегчить поиск свободного места в зоне платной парковки и не только.

Так, в приложении ParkSpaceEco вроцлавские водители могут получить полезную информацию, например, о расположении паркоматов или типе зоны платной парковки. Помимо этого благодаря навигации можно легко найти нужное место.

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В рамках пилотного проекта был запущен функционал, который помогает узнать водителям, какие шансы припарковаться в том или ином месте. Программа также предоставляет информацию о вариантах парковки в выбранном месте на запланированное время приезда, а не на момент его поиска.



Мобильное приложение ParkSpaceEco / Фото rmf24

– Мы выпустили приложение, которое улучшит пользование услугой платной парковки почти в 7 тысяч мест. Мы ограничим движение автомобилей в зонах, что фактически улучшит безопасность жителей. Надеемся также, что более быстрый доезд до места парковки уменьшит выбросы выхлопных газов,

– говорит Роберт Беднарски, директор SmartCity Департамента продвижения и туризма во Вроцлаве.

Пилотный проект будет длиться год, и от результатов зависит, будет ли он реализован в будущем.