Потрясающие виды на побережье: популярная страна запустила новый роскошный поезд

Путешественники все чаще выбирают железнодорожные маршруты, на которых можно сесть и наслаждаться за окном сменой городских горизонтов на пышные природные ландшафты. Anantara входит в число гигантов гостеприимства, которые удовлетворяют этот спрос.

Этот бренд элитных отелей предлагает новый пятичасовой роскошный поезд в южном Вьетнаме. Маршрут соединяет популярные курортные направления На Транг и Куи Нхон.

К слову Удастся сэкономить время: Укрзализныця ускорит поезд из Украины в Польшу

Во Вьетнаме предлагают увидеть лучшие пейзажи из окна поезда

Путешественники смогут увидеть лучшие пейзажи на побережье Восточного моря.

Новый вагон имеет целью открыть путешественникам еще больше прекрасных пейзажей Вьетнама. Как и первый вагон Vietage, он будет присоединен к государственной коммерческой железной дороге Вьетнама, которая пролегает по всей стране,

– говорит Кейт Джонс из Anantara.

Гостям маршрута предлагают послеобеденный чай и закуски: местную икру, сыры, мясное ассорти. Если сделать предварительный заказ, в поезде могут угостить специальными блюдами для гурманов.



Невероятное предложение для железнодорожных туристов / Фото Anantara

На этом маршруте и других поездах гостям предлагают бесплатные вина и безалкогольные коктейли, 15-минутную процедуру для головы и плеч.

В вагоне также есть бар, туалет, 6 частных двухместных кабин, WiFi, пледы, подушки и другие необходимые вещи.

Джонс говорит, что путешественники по железной дороге не только путешествуют медленно и экологически, но и получают настоящее визуальное представление о стране, глядя на такие сцены, как "сельские деревни, рыбаки, которые забрасывают сети, фермеры в полях с водяными буйволами – то, чего вы точно не увидите в самолете".



Пейзажи из поезда потрясают / Фото Anantara

Поезд едет со скоростью 52 километра в час, основная цель маршрута – рассмотреть пейзажи из окна. Это шестичасовое путешествие между Данангом и Куй-Ноном.

Стоимость путешествия Vietage в одну сторону составляет 420 долларов США с человека. Новый маршрут отправляется с железнодорожного вокзала Нячанг в 14:00 и прибывает на станцию Дье Три в Куиноне в 18:29. Для тех, кто предпочитает путешествия в обратном направлении, поезда отправляются с железнодорожного вокзала Дье Три в 14:15 – прибытие на вокзал Нячанга в 18:36.