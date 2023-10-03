Шагами "Эмили в Париже": появился официальный luxury-тур по мотивам популярного сериала

Любители "Эмили в Париже" теперь могут воплотить собственную фантазию в столице Франции во время тематических путешествий, которые оживят популярный сериал. Стартап Dharma и Netflix запускают эксклюзивные путешествия в Париж по теме ленты.

Официальный тур по мотивам "Эмили в Париже"

К слову, эти туры не будут иметь популярных достопримечательностей с очередями – только luxury отдых с такими же ивентами. Детали об этом предложении – рассказываем дальше!

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Мы очень рады нашему партнерству с Dharma, чтобы создать смелый и уникальный опыт путешествия, который погрузит гостей в незабываемые моменты "Эмили в Париже". Такие сериалы побуждают в конце каждого эпизода нажать кнопку "Забронировать эту поездку" - теперь эта возможность есть,

— сказала Мари Маркс, старший вице-президент по тематическим мерам Paramount.

Тур включает проживание в отеле, пробежки по утрам (по желанию), завтраки, обеды и ужины в ресторанах, уроки французского и специальные ивенты.

Гости смогут посетить частные ателье, попасть на мастер-класс Сильвии по искусству соблазна и сеансу приготовления коктейлей на одной из самых знаменитых крыш Парижа. В общем, почти как по сценарию "Эмили в Париже".

Для поклонников "Эмили в Париже" доступен тур по мотивам сериала / Скриншот с видео

По словам Чарафа Эль Мансури, генерального директора Dharma, эти туры разработали, чтобы гости покидали Париж с чем-то значительно более весомым, чем просто сувенирный берет и несколько фотографий.

Первый тур состоится в апреле 2024 года. Забронировать их можно уже. Цены за билеты стартуют от 2700 долларов.