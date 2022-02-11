Внезапно вышел на дорогу: украинец погиб в Польше под колесами грузовика
Источник:InPoland
Украинец погиб под колесами грузовика Mercedes в Польше. Мужчину пытались реанимировать на месте трагедии, но, к сожалению, не удалось.
Трагедия произошла 9 февраля в городе Серадз – Лодское воеводство – на улице Войска Польского. По информации СМИ, погибшему было 42 года.
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Детали жуткого ДТП
По предварительным данным, украинец двигался по тротуару, однако впоследствии неожиданно вышел на проезжую часть. Человек оказался под колесами грузовика с полуприцепом.
За рулем находился 22-летний житель Константинова-Лодского. Правоохранители проверили водителя на содержание алкоголя в крови. Удалось установить, что мужчина был трезв.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.
Авария вблизи городка Страмница
- В январе в ДТП у городка Страмница погиб 29-летний украинец. Он находился в автомобиле Daewoo Matiz. Внезапно она выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Ford.
- Прибывшим на место трагедии медикам удалось реанимировать мужчину. В то же время он получил травмы в больнице.
- Водитель Ford, по данным правоохранителей, в момент ДТП был трезв. Мужчину госпитализировали с болью в груди. Его жизни ничего не угрожало.