Внезапно вышел на дорогу: украинец погиб в Польше под колесами грузовика

11 февраля 2022 , 18:04
Читати новину українською

Источник:

InPoland

Украинец погиб под колесами грузовика Mercedes в Польше. Мужчину пытались реанимировать на месте трагедии, но, к сожалению, не удалось.

Трагедия произошла 9 февраля в городе Серадз – Лодское воеводство – на улице Войска Польского. По информации СМИ, погибшему было 42 года.

Читайте также Как меняется рынок денежных переводов: эксперт назвал ключевые финансовые тренды

Детали жуткого ДТП

По предварительным данным, украинец двигался по тротуару, однако впоследствии неожиданно вышел на проезжую часть. Человек оказался под колесами грузовика с полуприцепом.

За рулем находился 22-летний житель Константинова-Лодского. Правоохранители проверили водителя на содержание алкоголя в крови. Удалось установить, что мужчина был трезв.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

Авария вблизи городка Страмница

  • В январе в ДТП у городка Страмница погиб 29-летний украинец. Он находился в автомобиле Daewoo Matiz. Внезапно она выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Ford.
  • Прибывшим на место трагедии медикам удалось реанимировать мужчину. В то же время он получил травмы в больнице.
  • Водитель Ford, по данным правоохранителей, в момент ДТП был трезв. Мужчину госпитализировали с болью в груди. Его жизни ничего не угрожало.
Автор: Ірина Буртик