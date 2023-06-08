Самолет, летевший в Сан-Франциско, экстренно сел в российском Магадане: что с пассажирами

Пассажирский Boeing 777 авиакомпании Air India летел из Дели в Сан-Франциско. Но из-за проблем с двигателем борт посадили в российском городе Магадан. Пассажиры явно не ожидали внезапно оказаться в депрессивном регионе России.

На борту авиалайнера находилось 216 пассажиров и еще 16 членов экипажа. Всех разместили в местном учебном заведении, которое им запретили покидать. Российских виз у путешественников не было, поэтому выходить из здания им не разрешали.

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Вместо Сан-Франциско – в Магадан

Пассажиры, среди которых немало американцев, не могли воспользоваться банковскими картами, чтобы купить себе еду. Из-за санкций в РФ они не работают. Две сотни человек вынуждены были спать прямо на полу в спортивном зале. Условия, в которых они находились в Магадане, публикуют в соцсетях.

Условия, в которых жили пассажиры Air India в Магадане / Фото Твиттер Dipankar Niranjan

Air India отправила еще один самолет, чтобы забрать людей и доставить их из Магадана в Сан-Франциско. Спасательный рейс вывез всех пассажиров и команду.

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Авиакомпания Air India сразу объявила, что ее персонала нет в Магадане. Поэтому пассажиры получали круглосуточную поддержку через горячую линию Генерального консульства Индии во Владивостоке, расположенном примерно в 5 000 километрах от Магадана. Также людям помогали в Министерстве иностранных дел Индии. За ситуацией внимательно следили и Соединенные Штаты, ведь на борту самолета Air India было много американцев.