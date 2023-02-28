Власти Тайваня собираются платить туристам: детали интересного предложения

Поскольку путешествия возвращаются, но рост стоимости авиабилетов усложняет дальние путешествия для многих, страны делают все возможное, чтобы поощрить посетителей приехать и повысить свою экономику. В частности, к таким действиям обратился и Тайвань.

Тайвань планирует платить туристам за посещение страны

Власти страны решили привлекать туристов необычным способом. Им собираются платить деньги за посещение Тайваня.

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Новая программа будет реализовываться в два этапа. К 2023 году планируют привлечь около 6 миллионов туристов, к 2026 – увеличить эту цифру до 10 миллионов.

Какие будут суммы выплат:

индивидуальные туристы смогут получить по 5 000 тайваньских долларов (около 154 евро);

группы – по 20 000 (около 615 евро).

Министр транспорта Ван Куо-цай заявил в среду, что денежная помощь будет доставлена в цифровом виде. Эти средства можно будет использовать на жилье, питание и развлечения. Правда, как можно подать заявку на гранты, пока не сообщают.

Деньги будут выделяться в рамках нескольких мероприятий по продвижению туризма,

– комментирует генеральный директор Бюро по туризму Чан Ши-Чжун.

В то же время, другие страны вводят туристические налоги. Сборы для путешественников уже действуют в Турции, Латвии и Испании. В Таиланде и на Сейшелах планируют ввести в этом году, но позже.

Туризм в Тайване

Мероприятия направлены на привлечение большего количества посетителей с ключевых рынков, включая Японию, Южную Корею, Юго-Восточную Азию, Гонконг и Макао, а также Европу и Америку.

Тайвань увидел чуть менее 900 000 въездных посетителей в 2022 году, согласно статистике Тайваньского бюро туризма. Среди самых больших групп были посетители из Вьетнама, Индонезии, Японии и США. Эти цифры являются частью показателей 2019 года, когда Тайвань привлек рекордные 11,8 миллиона международных туристов – более чем на 7% больше, чем в предыдущем году.

Остров отменил ограничения на въезд в октябре 2022 года, после одного из самых длинных закрытий границ в мире.