Владелец ресторана The Borsch объяснила, чем украинская кухня привлекает чехов

Супруги из Украины открыли в чешской Праге ресторан национальной кухни The Borsch. Заведению удалось быстро завоевать сердца местных жителей.

Ресторан принимает посетителей с сентября 2021 года. Его владельцами являются супруги из Кропивницкого – программист Алекс Мартынов и преподавательница Наталья Бас.

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К моменту открытия заведения от коронавируса COVID-19 вакцинировалось более половины населения страны. Карантинные ограничения ослабили, поэтому пандемия не повлияла на работу ресторана. Ранее проблемы возникали разве что с ремонтом помещения (многое пришлось заменить) и бюрократией (требовалось много разрешений).

Чем привлекает украинская кухня

По словам Бас, украинская кухня привлекает иностранцев, в том числе чехов, богатыми и древними традициями. Речь идет и о рецептах борща, которые передают от поколения к поколению, и фирменном львовском сырнике, и квашеной капусте "как у бабушки". "Знакомить людей с нашей кухней – это как рассказывать историю страны и семьи одновременно", – отметила она.

Также нам нравится, как украинская кухня сочетает в себе guilty pleasure (запретное наслаждение – 24 канал) и здоровую пищу,

– заметила ресторатор.

Украинка также рассказала, что чаще всего клиенты The Borsch заказывают красный борщ с говяжьим мясом. Среди вегетарианцев и веганов одним из самых популярных блюд является борщ с белыми грибами. Кроме того, иностранцы регулярно заказывают в ресторане голубцы и сырники. Попробовав их однажды, они непременно возвращаются снова.

Едва ли не самое трудное в работе украинского ресторана в Праге – поиск необходимых продуктов. К примеру, сыр для сырников как-то пришлось искать больше месяца.