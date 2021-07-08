Владельцы Карты поляка могут получить вакцину в Польше без дополнительных требований

Все иностранцы, которые имеют Карту поляка, могут с легкостью вакцинироваться против COVID-19 в Польше. Такие привилегии эмигрантам предоставляют с целью эффективного использования ввезенных в страну вакцин.

Об этом заявил руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик. Он также добавил, что среди поляков снизился интерес к вакцинации.

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Почему Польша поощряет иностранцев вакцинироваться

В Польше количество желающих получить прививку от коронавируса постепенно уменьшается. Вероятно, так происходит потому, что в стране активные жители уже получили свою вакцину. По словам Михала Дворчика, 54% взрослых поляков уже сделали первую прививку или зарегистрированы, чтобы сделать ее в ближайшее время.

Определенное количество доз вакцины сейчас не используется вовремя. В правительстве прогнозируют, что летом темпы вакцинации все еще будут спадать. Чтобы завезенные препараты не оказались под риском утилизации, было принято решение предоставить привилегии владельцам Карты поляка.

Напоминаем, что полную вакцинацию от COVID-19 в Польше прошли 14,5 миллиона жителей. В стране используют препараты от Pfizer, Moderna и AstraZeneca.Для сравнения, в Украине завершили курс прививок от коронавируса 1,02 миллиона жителей. Сейчас доступны такие препараты: Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca, Johnson&Johnson.