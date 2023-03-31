Теперь виза в Египет будет стоить 700 долларов: что нужно знать о нововведениях

Разрешение на въезд обойдется в 700 долларов. Об этом заявил министр туризма и древностей Ахмед Исса.

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Виза в Египет будет стоить 700 долларов

По словам Исса, до апреля 2022 года многоразовые визы действовали только в течение одного года, когда было выдано решение об упрощении получения экстренной визы по прибытии в египетские порты. В ближайшие дни будет объявлено несколько новых возможностей для получения туристической визы в Египте.

В стране делают ставку на китайских туристов, которые смогут получить визу в египетских портах, даже если прибывают индивидуально.

Новые туристические объекты будут принимать туристов, имеющих вид на жительство в странах Персидского залива и шенгенские визы, и прибывают из:

Турции,

Ирака,

Индии.

Также будут принимать туристов с:

США,

Японии,

Великобритании,

Новой Зеландии,

Канады.

Темпы турпотока с российского рынка упали на 40%

Исса отметил, что темпы туристического потока в Египет с российского рынка снизились на 40%, а также приток туристов с украинского рынка, за январь – февраль сократился примерно на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Однако в разы увеличился турпоток из других стран – например, из Италии на 250%. Также стали больше приезжать туристы из США, Нидерландов и Казахстана.

Число иностранных пассажиров в аэропорту Луксора увеличилось в пять раз. С сентября EgyptAir будет выполнять прямые рейсы из Каира в Бразилию, в Сан-Паулу.