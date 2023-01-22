3 популярных музея Польши, которые можно посетить онлайн: виртуальные экскурсии

Современные технологии позволяют наслаждаться знаменитыми произведениями искусства и больше узнавать историю прямо из дома. И есть множество музеев, посетить которые можно виртуально.

Так что продолжаем делиться идеями для ленивых выходных. Следовательно, если прогулке не способствует погода, можно запланировать онлайн-"поход" в один из известных музеев мира. Раньше мы уже рассказывали о нескольких интересных локациях Польши, которые можно посетить, сидя на диване. Сегодня же дополним эти подборки еще тремя достойными вариантами виртуальных экскурсий.

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Известны музеи Польши, которые можно посетить виртуально

Музей польской авиации

Музей польской авиации входит в список десяти лучших авиамузеев мира по версии CNN. Здесь представлено более 240 самолетов, планеров, вертолетов, более 140 авиационных двигателей и ракет. На сайте музея есть подробная виртуальная экскурсия по множеству экспозиций. Одной из них является "Крылья великой войны", где можно увидеть богатую коллекцию самолетов времен Первой мировой войны или выставку самолетов НАТО.

Музей польской авиации / Фото malopolska

Валимские штольни

В 1943 году нацистская Германия решает построить в районе Совья Гор самый масштабный в истории подземный комплекс под названием Riese (на немецком это означает "гигант"). Работы проходили на склонах гор, на площади в несколько десятков квадратных километров. В одной из частей проекта находится музей Валимские штольни.

Валимские штольни / Фото szlakpodziemi

Европейский центр солидарности

У входа на Гданьскую судоверфь (польское предприятие машиностроительной промышленности) сегодня располагается Европейский центр солидарности. Он посвящен легендарному профсоюзу "Солидарность" и его борьбе с коммунистическими властями. Центр рассказывает о тех событиях в интерактивном стиле с помощью современных технологий.

Европейский центр солидарности / Фото polityka