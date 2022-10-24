Следующая остановка – Победа Украины: в Вильнюсе будут курсировать сине-желтые троллейбусы
Источник:фейсбук Петра Бешты
Литва с первых дней полномасштабной русско-украинской войны выражала поддержку нашему народу. И в стране в очередной раз показали свою солидарность с украинцами.
Так, в рамках новой инициативы по литовской столице будут курсировать троллейбусы с ливреей в цветах флага Украины. Об этом сообщил посол Украины в Литве Петр Бешта.
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По улицам Вильнюса будут ездить сине-желтые троллейбусы
Речь идет о создании проекта в поддержку инициативы украинского президента Владимира Зеленского United24. В рамках этого проекта по улицам столицы Литвы будут курсировать сине-желтые троллейбусы, которые будут представлять фандрейзинговую платформу жителям и гостям Вильнюса.
Что такое United24
Это прозрачная платформа, позволяющая эффективно собирать средства в поддержку Украины. Все собранные средства используются для обеспечения основных потребностей по трем направлениям: оборона и разминирование, медицинская помощь и восстановление Украины.
Запуск этой инициативы в Вильнюсе является очередным уникальным символом поддержки Литвой Украины, а Вильнюс стал первой европейской столицей, где был реализован подобный проект.
Спасибо литовскому народу, что объединились в желании помочь Украине! Спасибо, что каждый из вас для нашего государства стал United24, ведь эту солидарность и помощь мы чувствуем ежедневно и ежечасно,
– добавил Петр Бешта.
Троллейбусы в цветах флага Украины в Вильнюсе / Фото фейсбук