Европейские столицы продлили бесплатный проезд для украинцев на 2024 год: детали

Вильнюс и Будапешт в знак поддержки украинских беженцев продлили для них бесплатный проезд в общественном транспорте. Льготы будут действительны в течение 2024 года.

Власти европейских городов помогают переселенцам из Украины. В знак солидарности и поддержки беженцам разрешают бесплатно пользоваться общественным транспортом в некоторых городах. Столицы Литвы и Венгрии решили продлить эту льготу для украинцев.

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Бесплатный проезд для украинцев в Вильнюсе

Граждане Украины, которые из-за войны выехали в Вильнюс, смогут бесплатно ездить на городском транспорте в течение всего 2024 года. Власти приняли решение продлить 100% скидку на проезд в городских троллейбусах и автобусах для иностранцев, вынужденно выехавших из Украины из-за агрессии России.

Эта инициатива является лишь частью поддержки, предоставляемой для украинцев в Литве с начала 2022 года. Но использование общественного транспорта является важным аспектом, который помогает обеспечить удобство и доступность жизни в Вильнюсе. Городские власти столицы Литвы предоставляют аналогичные льготы всем работникам сферы образования, культуры и социальных профессий.

Транспортные льготы в Будапеште

В Будапеште бесплатный проезд украинцам будет действовать до 31 марта 2024 года. Чтобы воспользоваться льготой, беженцам нужно показать украинский документ, удостоверяющий личность. Это может быть:

украинский паспорт (заграничный или внутренний);

вид на жительство в Украине;

украинский студенческий билет;

любой документ, подтверждающий прописку иностранцев в Украине.

Но для некоторых видов городского транспорта эта льгота не работает, например: для аэропортового экспресса 100E, фуникулера, ностальгических рейсов, катеров, электричек и "синих" автобусов за пределы Будапешта.

В Венгрии, помимо общественного транспорта, граждане Украины могут пользоваться бесплатно некоторыми железнодорожными маршрутами по стране. До 15 сентября 2022 года бесплатные билеты можно было получить на все поезда по Венгрии, но теперь эту льготу оставили лишь частично.