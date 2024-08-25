Тихо сняли барьер: Япония снова открыла для туристов самую популярную локацию страны

Город Фудзикавагутико, расположенный у подножия горы Фудзи, привлек к себе внимание благодаря уникальной возможности сфотографироваться на фоне культовой горы на фоне форпоста Лоусона на главной улице. Популярность места в социальных сетях привела к всплеску туристов, которые съезжались из разных уголков мира.

Приезжие оставляли мусор и не соблюдали правила дорожного движения, несмотря на наличие знаков и охраны. Поэтому в мае Фудзикавагутико построил большую черную сетку, которая фактически закрывала вид на гору Фудзи. Однако, 15 августа городские власти тихо сняли ее – возможно, навсегда.

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Вид на гору Фудзи снова открыли

Вид на гору Фудзи в Японии снова открыли. Ранее там установили черный экран высотой 2,5 метра. Власти города сняли барьер 15 августа.

С тех пор как мы установили экран в мае, в этом районе больше не было людей. Мы считаем, что это было эффективно,

– сказал член городского совета.

Сначала снять барьер хотели из-за сильных ветров, но сейчас никто не говорит о восстановлении заграждения. По словам члена городского совета, в районе есть охранники, которые наблюдают за ситуацией.



Одна из самых известных локаций для фото – возле магазина Lawson / Фото Unsplash

Заметим, Фудзикавагутико, как известно, предлагает одни из лучших видов на знаменитую японскую гору. Но местным жителям достаточно туристов, которые блокируют тротуары и останавливают движение, чтобы получить идеальный снимок.

Особенно популярным местом для фотографирования было возле магазина Lawson, откуда фотография, сделанная под определенным углом, создавала впечатление, будто гора Фудзи находится на крыше магазина. Туристы, в основном иностранцы, даже окрестили это место "горой Фуджи Лоусон". До того как сетка была установлена, фотозона Lawson была настолько занята, что магазин официально извинился за то, что был слишком популярным.