Вернутся ли беженцы домой в этом году — опрос украинцев в Польше

В Польше провели опрос среди украинских беженцев об их планах по возвращению в Украину в 2022 году. Оказалось, что только 22,2% респондентов преследуют цель поехать домой в ближайшие 3 месяца.

Планируют ли украинские беженцы вернуться домой в этом году

В опросе приняли участие 1 440 граждан Украины. Такой опрос устроило международное агентство по трудоустройству Gremi Personal.

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Так, согласно результатам, большинство украинских переселенцев намерены вернуться после войны. Статистика показывает, что:

22,2% респондентов – намерены уехать в Украину этой осенью или зимой;

35% – остаются в Польше до следующего года;

25,6% – хотят уехать домой, как только закончится война;

17,1% – остаются в Польше на неопределенный срок.

Данные UNICEF также подтверждают общие настроения украинских граждан за рубежом – около 53% родителей планируют отдать детей в польские школы, что свидетельствует о намерениях оставаться минимум на полгода.

Мы прогнозируем, что большая часть украинцев вернется на родину, как только минует опасность. Однако значительная часть граждан останется за границей из-за ряда субъективных факторов,

– отметила директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Она сказала, что самые пессимистические прогнозы по отопительному сезону подталкивают украинцев перезимовать в Польше.



Результаты опроса украинцев в Польше / Фото Gremi Personal

Кроме того, аналитики центра напоминают, что средняя зарплата по рабочим специальностям, которые преимущественно занимают украинцы в Польше составляет 28 – 32 000 гривен в месяц. Очевидно, что такие зарплаты мотивируют украинцев улучшать собственную экономическую ситуацию вне Украины.