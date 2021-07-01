Венгрия закрывает два пункта пропуска на границе с Украиной

Главное управление полиции Венгрии сообщило Госпогранслужбу Украины о временном приостановлении работы двух пунктов пропуска.

Так, пересечь границу не удастся через пункты "Косино — Барабаш" и "Звонково — Лонья". Пункты не будут работать с 2 по 30 июля 2021 года.

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МВД Украины просит путешественников учесть эту информацию при планировании поездок за границу. В сообщении также отмечается, что с украинской стороны все пограничные пункты с Венгрией будут работать без изменений.

К слову, подробнее с порядком работы пунктов пропуска можно ознакомиться на официальном сайте Госпогранслужбы с помощью интерактивной карты.

Напомним, что соседняя Польша также обновила правила пересечения границы. Введен 10-дневный карантин при въезде на территорию страны наземными и воздушными путями из стран, не входящих в Шенгенскую зону.

Венгрия закрывает пункты пропуска "Барабаш" и "Лонья" / Фото МВД Украины