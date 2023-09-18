Несмотря на "хрупкую" ситуацию: ЮНЕСКО не включила Венецию в список объектов под угрозой исчезновения

Венеция не будет включена в список ЮНЕСКО "Всемирное наследие под угрозой". Такое решение приняли после того, как группа проголосовала за отклонение рекомендаций экспертов агентства, заявивших, что Италия не сделала достаточно для защиты "хрупкого города".

Венеция не вошла в список объектов под угрозой исчезновения

К слову, в 2021 году Венеция едва не попала в список опасностей, но тогда страны-члены также отклонили это предложение.

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Венеция не находится в опасности,

– написал мэр города Луиджи Бругнаро и назвал результат "великой победой".

Он также добавил, что "мир понял всю работу, которую мы проделали, чтобы спасти наш город".

Что этому предшествовало?

В июле Италию предупредили о том, что Венеция, являющаяся объектом Всемирного наследия с 1987 года, рассматривается для внесения ЮНЕСКО в список "под угрозой", хотя государство и город внесли значительные изменения, чтобы попытаться защитить Венецию.

Так, ныне в Венеции действует много ограничений. Все – чтобы справиться с овертуризмом. К примеру:

круизным судам больше нельзя заходить в город;

тем, кто приезжает в день, нужно платить сбор;

иностранцев также отслеживают по данным телефонов, чтобы контролировать их перемещение;

массивные барьеры в устьях лагуны, которые недавно установили, не позволяют приливам затопить город.

В планах власти – продолжить принимать меры по защите Венеции.

Кроме того, на этой неделе городской совет проголосовал за то, что со следующего года однодневные путешественники в Венецию будут платить 5 евро в дни когда город чрезвычайно переполнен туристами. Городские власти надеются, что эта мера сдержит часть миллионов туристов, ежегодно приезжающих в город — 5 миллионов в 2023 году. С тех, кто останется на ночь, плата не будет взиматься.

Эксперты ЮНЕСКО не включили Венецию в список под угрозой исчезновения объектов / Фото UnSplash

Несмотря на изменения в Венеции, внимательно наблюдавшие за городом эксперты ЮНЕСКО считают, что Италия и местные власти сделали недостаточно. После внесения объекта в список опасности он может лишиться статуса Всемирного наследия, что подтверждает его исключительную универсальную ценность.

В то же время 21 государство-член полагало, что усилия Италии заслуживают одобрения, а некоторые сказали, что "преждевременно" включать Венецию в список.

, цель списка ЮНЕСКО, который включает 55 объектов, находящихся под угрозой исчезновения, таких как Старый город Иерусалима и Тимбукта, состоит в том, чтобы стимулировать сохранение. Когда объект попадает в список, Организация Объединенных Наций обязуется разработать план поправки вместе с национальными органами власти и контролировать результаты.