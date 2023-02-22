Движение гондол останавливают: каналы в Венеции снова пересохли
Источник:Reuters
В Венеции из-за отлива и отсутствия осадков пересохли каналы. В городе затруднено движение водного такси, скорой помощи и т.д.
В Венеции снова пересохли каналы
Подобная ситуация наблюдается и в других частях страны, Италия столкнулась с перспективой новой засухи.
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Итальянская ассоциация экологов Legambiente прогнозирует, что страна может столкнуться с новой масштабной засухой. Отмечается, что уровень воды в реках и озерах на севере страны ощутимо снизился.
Предупреждение поступило, когда Венеция, где основной проблемой обычно является наводнения, сейчас страдает отливами. В результате гондолы, водные такси и скорая помощь не могут проехать по некоторым каналам.
В Венеции пересохли каналы / Фото EPA
В этом обвиняют совокупность факторов – отсутствие дождя, высокое давление, полнолуние и морские течения.
Отметим, что каналы в Венеции уже пересыхали зимой 2020-го и весной 2021-го.
Итальянские реки и озера страдают от серьезной нехватки воды. Самая длинная река Италии, протекающая от Альп на северо-западе до Адриатики, имеет на 61% меньше воды, чем обычно в это время года. Чтобы исправить ситуацию, нужно не менее 50 дней дождливой погоды, говорят в Национальном исследовательском совете (CNR).
Отмечается, что последние две недели в Европе царит антициклон – во многих странах наблюдаются температуры, характерные для конца весны.