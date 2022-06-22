В Великую Британию за 0 гривен: в Wizz Air доступны еще 4500 бесплатных билетов для украинцев

22 июня 2022 , 12:30
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Источник:

Lowcost Avia

До конца июня лоукостер Wizz Air будет осуществлять бесплатные рейсы для украинцев, направляющихся в Великую Британію. Доступно еще 4500 билетов за 0 гривен.

Так, еще в середине мая венгерские бюджетные авиалинии Wizz Air объявили о старте инициатив в сотрудничестве с некоммерческими организациями Choose Love, Shapiro Foundation, Steve Morgan Foundation и USPUK, в рамках которой было выделено 10 тысяч бесплатных билетов в Великую Британию для украинцев. И больше 5 тысяч наших граждан уже воспользовались такой возможностью.

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Следовательно, еще 4,5 тысячи бесплатных билетов доступны для украинских беженцев, направляющихся в Соединенное Королевство для участия в правительственной британской программе "Дома для Украины".

К слову! По предварительным условиям, все эти рейсы должны были совершить с 14 мая по 15 июня. Однако акцию продлили. Теперь отправиться в Великую Британию бесплатно на борту самолетов Wizz Air граждане Украины могут до 30 июня включительно.

Как получить бесплатный авиабилет в Великобританию

При бронировании билетов украинцам нужно указать номер своего загранпаспорта Украины. А при регистрации на рейс (check-in) у пассажиров, кроме паспорта, потребуют визу или другой проездной документ.

Важно! Забронировать бесплатный билет можно по ссылке!

Рейсы в Великую Британию

Бесплатные билеты Wizz Air доступны по 61 направлениям, а отправляются самолеты из Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии в Великобританию. Пассажирам разрешено иметь при себе один предмет ручной клади и один чемодан в зарегистрированном багаже ​​(до 32 килограммов на каждого).

Полный список маршрутов Wizz Air, на которых действует бесплатный перелет:

  • Бухарест – Бирмингем
  • Бухарест – Донкастер-Шеффилд
  • Бухарест – Эдинбург
  • Бухарест – Лондон-Гатвик
  • Бухарест – Ливерпуль
  • Бухарест – Лондон Лутон
  • Варшава – Бирмингем
  • Варшава – Донкастер-Шеффилд
  • Варшава – Эдинбург
  • Варшава – Ливерпуль
  • Варшава – Лондон Лутон
  • Гданьск – Абердин
  • Гданьск – Донкастер-Шеффилд
  • Гданьск – Эдинбург
  • Гданьск – Ливерпуль
  • Гданьск – Лондон Лутон
  • Краков – Бирмингем
  • Краков – Донкастер-Шеффилд
  • Краков – Лондон Лутон
  • Катовице – Бристоль
  • Катовице – Донкастер-Шеффилд
  • Катовице – Бристоль
  • Катовице – Лондон Лутон
  • Люблин – Лондон Лутон
  • Шимани – Лондон Лутон
  • Познань – Донкастер-Шеффилд
  • Известный – Лондон Лутон
  • Гешув – Лондон Лутон
  • Вроцлав – Бирмингем
  • Вроцлав – Донкастер-Шеффилд
  • Вроцлав – Лондон Лутон
  • Братислава – Лондон Лутон
  • Кошице – Лондон Лутон
  • Попрад-Татри – Лондон Лутон
  • Будапешт – Бирмингем
  • Будапешт – Эдинбург
  • Будапешт – Лондон-Гатвік
  • Будапешт – Ливерпуль
  • Будапешт – Лондон Лутон
  • Дебрецен – Лондон Лутон
  • Бакеу – Ливерпуль
  • Бакеу – Лондон Лутон
  • Клуж – Бирмингем
  • Клуж – Донкастер-Шеффилд
  • Клуж – Лондон Лутон
  • Констанца – Лондон Лутон
  • Крайова – Бирмингем
  • Крайова – Лондон Лутон
  • Ясы – Ливерпуль
  • Яси – Лондон Лутон
  • Сату-Маре – Лондон Лутон
  • Сибью – Лондон Лутон
  • Сучава – Лондон Лутон
  • Тимишоара – Лондон Лутон
  • Трансильвания – Лондон Лутон
  • HGH - Лондон Лутон
  • Пловдив – Лондон Лутон
  • София – Лондон Лутон
  • София – Лондон-Гатвик
  • Варна – Ливерпуль
  • Варна – Лондон Лутон

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Автор: Назарій Сорока