В Великой Британии стартовала большая распродажа железнодорожных билетов

В Великобритании началась ежегодная масштабная распродажа билетов на поезда. Министр транспорта Грант Шеппс анонсировал значительное удешевление более миллиона билетов.

Таким образом власти Великой Британии хотят поддержать туристическую отрасль страны.

Это интересно 2400 километров за 4 дня: история украинки, которая эвакуировалась машиной в Польшу

Как долго будет действовать акция

Продавать билеты со скидкой начали уже с 19 апреля, однако поезда с акционными местами будут курсировать с 25 апреля по 27 мая – в непопулярный сезон. Важно также, что нужно успеть купить билет до 2 мая.

Какие маршруты подпадают под условия распродажи

Предложения доступны по всей стране, включая и короткие поездки между Йорком и Лидсом, и маршруты дальнего следования. В большинстве направлений скидка достигает более 50%. Например, из Лондона в Эдинбург можно будет доехать за 22 фунта стерлингов, а не за 47 фунтов стерлингов. Дорога с Манчестера в Ньюкасл обойдется в 10,30 фунтов стерлингов, что вдвое дешевле обычной цены.

Но стоит сказать, что желающим попутешествовать дешевле стоит поспешить, ведь билеты на популярные маршруты могут быстро разобрать.

К слову – Как украинцам помогают в Великобритании: смотрите видео