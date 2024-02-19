Украинцы смогут оставаться в Великобритании до 2026 года: страна приняла судьбоносное решение

Украинцы, которые прибыли на территорию Великобритании, спасаясь от российской агрессии, смогут оставаться там как минимум до 2026 года. Страна уже приняла соответствующее решение.

Согласно новой схемы продления виз, украинцы смогут находиться на территории Великобритании до сентября 2026 года. Для этого необходимо получить 18-месячную визу.

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Как продлить визу

Первые визы украинцы получили в рамках программ "Дома для Украины", "Украинская семейная программа" и "Программа продления пребывания для Украины". Они позволили беженцам находиться на территории Великобритании в течение трех лет. Срок таких виз завершается уже в марте 2025 года.

В МИД Великобритании рассказали, что делать дальше. Украинцы, которые прибыли на территории Великобритании в рамках одной из этих программ, смогут подать заявку на пребывание до сентября 2026 года. Отмечают, что эти люди смогут получить те же права. В частности, говорится о доступе к работе, льготам, здравоохранении и образовании.

Чтобы продлить визу, нужно подать специальную заявку.

Эта новая схема продления виз дает украинцам в Великобритании уверенность относительно их будущего, поскольку война продолжается, мы продолжим предоставлять безопасное убежище тем, кто убегает от нее,

– говорится в сообщении.

К слову, после начала полномасштабного вторжения России в Украину убежище на территории Великобритании получили более 280 тысяч украинцев.