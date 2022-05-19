В варшавском кинотеатре покажут "Доктора Стренджа" с украинскими субтитрами

Уже завтра, 20 мая, на большие экраны Польши выходит фильм "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия". Кино будет доступно с украинскими субтитрами.

Так, в Польше стартует показ "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия". Между тем, кинотеатр Helios идет навстречу украинцам, которые еще не адаптировались в стране и не владеют польским – фильм будут показывать с украинскими субтитрами.

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Супергеройское кино наши граждане могут посмотреть в одном из кинотеатров Варшавы, расположенном на Иерусалимской аллее, 179 (al. Jerozolimskie, 179). Билеты можно купить как онлайн, так и в кассе прямо перед сеансом (если, конечно, останутся свободные места).

Кратко о сюжете "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия"

В украинских кинотеатрах прокат ленты "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" стартует 16 июня. Между тем как в США показ начался еще 6 мая.

События в кино развиваются после событий в фильме "Человек-паук: Нет пути домой". В нем, чтобы помочь, Питер Паркер, Доктор Стивен Стрэндж (Бенедикт Камбербетч) создал заклинание и случайно нарушил границы между разными вселенными. Поэтому в основную вселенную попали все, кто знал личность Человека-паука, включая самих Пауков. В финале фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" главному герою удалось вернуть всех гостей из других вселенных домой и закрыть границы. В конце кино волшебник идет по улице, но внезапно у него появляется на лбу третий глаз — такой же, как у Темного Стренджа.

"Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия": смотрите онлайн трейлер фильма

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В репертуаре кинотеатра (в разных городах) несколько фильмов и мультфильмов можно посмотреть с украинскими субтитрами и дубляжем. Более подробную информацию можно узнать на сайте.

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