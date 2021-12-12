В Варшаве запустили рождественский транспорт: как он выглядит
Источник:The Warsaw
На дорогах Варшавы появился праздничный транспорт. Стилизованные автобус и трамвай наполнили улицы города атмосферой Рождества.
На выходных автобус и трамвай можно было встретить на маршрутах 117 и 25 соответственно. Транспортные службы обещают обновить расписание движения и добавить другие направления, чтобы как можно больше людей отправились в мини-путешествие и прониклись духом Рождества.
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Как выглядит автобус
Праздничный автобус / Фото фейсбук MZA
Мы по уши в работе, но нам удалось подготовить для вас рождественский автобус! В этом году вместо звона саней будет громкий клаксон! Варшавский Дед Мороз явно неровно дышит к общественному транспорту,
– отмечает Муниципальный автобусный завод (MZA).
Праздничный автобус украшен многочисленными подарками. Поручни внутри выполнены в стиле культовых рождественских леденцов.
Автобус всередині / фейсбук MZA
О трамвае
- на наружной части транспортного средства изображены длинные сани, куча подарков и олени в упряжке;
- вагон украшен яркими огоньками;
- в кабине водителя можно увидеть настоящего Деда Мороза;
- деревянный пол, действительно напоминающий сани, "засыпан" снегом и конфетами.
Трамвай сияет ночью / Фото фейсбук TW
Уютный рождественский трамвай / Фото фейсбук TW
"Как только увидите на горизонте этот волшебный транспорт, зайдите на борт и ощутите настоящую рождественскую атмосферу", – призывают в службе "Варшавские трамваи".