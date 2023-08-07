В Варшаве тестируют безлимитный проездной за 49 злотых: на какой транспорт распространяется

Единый проездной был запущен на поезда и общественный транспорт в Варшаве и Мазовии. Пока услугу тестируют, поэтому она действует только на выходных.

Польские власти представили Mazobilet, благодаря которому в выходные можно без ограничений путешествовать поездами Koleje Mazowieckie, WKD и SKM. Также проездной покрывает метро, трамваи и автобусы в столице.

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Единый билет в Варшаве: детали

Безлимитный проезд по карте Mazobilet будет действовать по выходным с 19:00 пятницы до 8:00 понедельника. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что главная задача нового проездного – упростить поездки для жителей региона. В частности, облегчить доезд жителям Мазовии в Варшаву, а варшавянам расширить возможности для отдыха в Мазовии.

Пассажиры, которые приобретут этот единый проездной, смогут безлимитно путешествовать на поездах Koleje Mazowieckie (кроме поездов "Słoneczny" и "‎Słoneczny BIS"), по варшавской пригородной железной дороге и Fast City Rail или автобусами КМ в аэропорт Модлин. Также для пассажиров бесплатно будет доступен общественный транспорт в Варшаве (автобусы, трамваи и метро).

Цена проездного

Новый персональный билет можно приобрести в кассах и билетных автоматах, а также через мобильные приложения Koleje Mazowieckie, SkyCash, mPay. При покупке необходимо указать и подтвердить свои персональные данные. Стоимость Mazobilet – 49 злотых (11 евро). А групповой билет для компании от двух до пяти человек обойдется 99 злотых (22 евро).

В варшавской мэрии пояснили, что "Мазобилеты" вводятся пока в тестовом режиме, который продлится 3 месяца. Но в будущем планируется, чтобы они действовали все выходные на постоянной основе.

Единый билет в Кракове

В Кракове тоже появился единый билет на городской и ж/д транспорт. Он позволяет пользоваться всеми автобусами и трамваями города, а также дополнительно поездами в пригороде.

С 1 августа жители Малопольши могут приобрести специальный интегрированный (metropolitalny) билет. Такой проездной особенно выгоден для тех, кто едет в Краков на поезде, а затем пересаживается на трамвай или автобус. Город ввел три вида билетов, цена зависит от выбранной зоны – от 159 до 199 злотых в месяц.