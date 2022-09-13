В Варшаве теперь можно обменять украинское водительское удостоверение: детали
Источник:Visit Ukraine
Паспортный сервис ГП "Документ" в Варшаве начал обмен украинских водительских удостоверений. Чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь необходимый перечень документов.
В Варшаве стартовал обмен украинских водительских удостоверений
Обмен водительского удостоверения в Польше осуществляют по определенным причинам. Узнайте, каким именно.
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Новое водительское удостоверение выдадут, если:
- Имеющийся документ непригоден для использования. Например, удостоверение испорчено или невозможно прочесть текст;
- Изменились персональные данные водителя (фамилия или имя, пол);
- Владелец хочет уточнить персональные данные по латинским буквам, изменить зацифрованное фото и т.д.
Обмен просроченного водительского удостоверения, выданного впервые на два года, проводят без сдачи экзаменов при условии, если водитель не совершил за это время более двух админправонарушений.
Какие документы нужны для обмена
- паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации (при предоставлении ID-карты без сведений места регистрации на бесконтактном электронном носителе предоставляется справка о регистрации места жительства лица (Приложение 13), при условии, что с даты его выдачи не прошло 30 календарных дней);
- оригинал или копия идентификационного номера;
- имеющееся водительское удостоверение;
- документ, подтверждающий факты смены имени или фамилии;
- медицинская справка 083/о во время действия военного положения не требуется.
Выдача и обмен водительского удостоверения составляет 254 гривны, а сервисная услуга предприятия — 420 злотых.Заметим, украинцы, имеющие в Польше статус временной защиты, не обязаны обменивать водительский документ или пересдавать экзамен по вождению.
График работы центра обмена
ГП "Документ" в Варшаве расположен по адресу Иерусалимская аллея, 179, Blue City.
Центр работает со вторника по пятницу с 10:00 по 17:00. В субботу – с 10:00 до 15:30, воскресенье и понедельник – выходные. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 050-472-57-55.