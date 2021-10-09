В Варшаве снова заработает Королевский сад света: чем он будет удивлять в этом году

В польской столице Варшаве после длительного перерыва наконец заработает Королевский сад света. Волшебные инсталляции можно будет увидеть уже в субботу, 9 октября.

Уже традиционно тысячи огоньков засияют в Вилянувском дворце. Световая инсталляция станет отличным местом отдыха холодными осенними и зимними вечерами как для детей, так и для взрослых.

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Что такое Королевский сад света

Это известная на всю Польшу выставка под открытым небом, в рамках которой из тысяч цветных светодиодов создают различные фигуры. Прогуливаясь по парку после наступления темноты, гости будто попадают в другой мир.

Королевский сад света – любимая экспозиция жителей и гостей Варшавы. В прошлом году ею полюбовались почти 300 тысяч человек.

Попасть в парк можно через 75-метровый световой туннель, в котором звучит классическая музыка. Во дворе гостей встречает освещена беседка, охраняемая орлами, за которой расположен Королевский Зимний сад.

Фантастический Королевский сад света / Фото Go Poland

Чем Королевский сад света будет удивлять в этом году

Ежегодно организаторы готовят сюрпризы для гостей выставки. Этот год не станет исключением, однако новые инсталлияции будут появляться постепенно. В декабре, например, заработает часть сада, которая называется Розарий.

Прекрасным дополнением к Королевскому саду в этом году станет карусель света, оформленная в поистине королевском стиле, сияющая сотнями теплых огней.

Открытие сказочной выставки

Торжественное открытие запланировано на 9 октября и начнется в 17:00. Также в этот день пройдут интерактивные показы на фасаде дворца.

В сезоне 2021/22 сад будет работать с 9 октября 2021 по 27 февраля 2022 года. Кроме выходных дней:

1 ноября,

24 и 31 декабря 2021 года.

Стоимость билетов

Понедельник – пятница: обычный билет 20 злотых, льготный билет 5 злотых (студенты, школьники и другие).

льготный билет 5 злотых (студенты, школьники и другие). Суббота – воскресенье, а также 11 ноября, 6, 25 и 26 декабря, 1 и 6 января, 14 февраля: обычный билет 40 злотых, льготный билет 10 злотых.