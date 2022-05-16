В Варшаве появится улица, названная в честь Украины

Польша с первых дней войны поддерживает Украину и остается солидарной до сих пор. В знак этого в польских городах появляется все больше улиц с новыми названиями, которые отсылают к украинскому.

Так, на этот раз украинизировали одну из варшавских улиц. Речь идет о небольшом отрезке, который раньше не имел присвоенного названия, однако теперь эта часть будет – Ukraińska. Расположена улица в районе Praga-Południe, недалеко от Dworca Wschodniego (железнодорожной станции "Варшава восточная киевская").

И еще Работа в Польше: какой вид договора следует заключать – полезные советы

Впервые идея назвать дорогу, соединяющую улицу Ришарда Сивца (ul. Ryszarda Siwca) с улицей Замойского (ul. Zamoyskiego), в честь Украины возникла еще десять лет назад во время подготовки к футбольному чемпионату Евро-2012, который Польша и Украина организовали вместе.

За название улицы Ukraińska единогласно проголосовала Комиссия, занимающаяся городскими топонимами. Окончательное решение должно быть принято в мэрии Варшавы.

Кроме того, что появление украинской улицы польской столицы показывает солидарность Польши с народом Украины, такой жест еще и направлен на поддержку многочисленной украинской диаспоры в Варшаве.

Читайте также В канадском заведении подают сине-желтые вареники: прибыль направят на помощь украинцам

Акция украинизации топонимов в Европе и мире

В 34 странах по всему миру стартовала кампания Ukraine Street. Она предусматривает переименование улиц с посольствами и консульствами России в названия, которые бы ассоциировались с Украиной. К настоящему моменту изменить название улиц планируют в 53-х городах. Но добавим, что у некоторых из них ренейминг прошел.

Мы призываем к глобальной солидарности и обращаемся к должностным лицам, мэрам, активистам и гражданам, чтобы инициировать и поддержать переименование улиц с посольствами и консульствами России на украинские улицы по всему миру,

– говорят инициаторы акции.

Вам может быть интересно – Украина не ставила 0 баллов полякам: подробнее об этом смотрите в видео