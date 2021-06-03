В Варшаве открыли магазин с дешевыми товарами

2 июня в Варшаве открылся Multi Market. Местные жители уже успели прозвать его польской альтернативой AliExpress из-за низкой стоимости того, что там продается.

В магазине продают практически все непродовольственные товары: от средств личной гигиены до предметов одежды. Есть в Multi Market и бытовая техника.

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Подробнее о магазине

Магазин находиться по адресу Aleja Krakowskiej 99. Представитель магазина отметил, что это будет своего рода небольшой AliExpress в Варшаве, но товар будет доступен сразу, поэтому покупателю не придется ждать его отправления.

Multi Market – универсальный магазин. В нем можно найти, среди прочего, косметику, канцелярские товары, предметы личной гигиены, легкую бытовую технику, зоотовары и много всего. Ассортимент продукции будет постоянно расширяться. У нас большой выбор обуви. Цены начинаются от 9 злотых,

– рассказал представитель Multi Market.

Работать магазин будет семь дней в неделю с 8:00 до 21:00.

В Варшаве открыли Multi Market / Фото телеграм-канал @polandishere

В Варшаве открыли Multi Market / Фото телеграм-канал @polandishere

В Варшаве открыли магазин с ассортиментом, как на AliExpress / Фото телеграм-канал @polandishere

В Варшаве открыли Multi Market / Фото телеграм-канал @polandishere

В Варшаве открыли Multi Market / Фото телеграм-канал @polandishere

В Варшаве открыли Multi Market / Фото телеграм-канал @polandishere

В Варшаве открыли Multi Market / Фото телеграм-канал @polandishere

В Варшаве открыли Multi Market / Фото телеграм-канал @polandishere