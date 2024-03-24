Как в Дубае, Париже и Риме: в Варшаве хотят запустить поезда метро без машинистов

В Варшаве может появиться метро, которое обслуживается автоматически, без машинистов. Такое технологическое решение столица хочет применить к четвертой ветке "подземки" - между районами Тархомин и Вилянув.

Это снизило бы расходы на обслуживание, а также сократило количество самоубийств – за счет оснащения платформ дополнительными стенами. Аналогичный подход используют во многих городах мира – например, в Дубае, Копенгагене, Риме, Париже, Лионе.

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В Варшаве хотят запустить поезда метро без машинистов

Власти Варшавы рассматривают возможность запустить метро без машинистов. Если проект одобрят, реализовывать его начнут на четвертой ветке (строить которую планируют до 2027-го).

Четвертая ветка объединит районы Тархомин и Вилянув. Она будет включать 26 станций. На каждой установят стены с дополнительными дверями – чтобы повысить безопасность на платформах.

Автоматизировать работу метро в Варшаве хотели и раньше. Но из-за того, что по первой и второй линии ходят различные составы, реализовать проект было проблематично. Власти опасались, что поездами без машинистов горожане пользовались бы реже.

В Варшаве хотят запустить поезда метро без машинистов / Фото Unsplash

Однако, в случае четвертой ветки "подземки" не исключено, что такая новинка в конце концов придет в Варшаву. Мэрия объявила о тендере на предпроектные работы над 26-километровым маршрутом между Тархомином и Вилянувом. Три из них станут пересадочными на первую и вторую линии.

Напомним, что недавно горсовет выделил 56 миллионов злотых на начало подготовки к строительству четвертой линии метрополитена. Компания, выбрана в результате тендера, получит дедлайн до 2027 года. Предпроектные работы должны дать ответы на вопрос, можно ли использовать автономные транспортные средства (без водителя) и систему дверей на перронах станций, отметила мэрия.