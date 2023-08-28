Снова Италия: во Флоренции арестовали туристов за граффити на архитектурном памятнике

От туристов-вандалов пострадал еще один исторический памятник Италии. На этот раз жертвой некультурных студентов стал Коридор Вазари во Флоренции.

На стену 460-летнего Коридора Вазари, ведущего в галерею Уффици, рано утром нанесли граффити. Подозреваемых быстро задержала полиция. Кто они и как объяснили свой поступок – читайте дальше.

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Футбольное граффити на культурном памятнике

Местная полиция арестовала двух немецких студентов, подозреваемых в акте вандализма. Они приехали на отдых во Флоренцию вместе с большой группой товарищей – футбольных фанатов. Компания арендовала жилье в центре итальянского города.

Карабинеры Флоренции проанализировали видео с камер наблюдения и быстро установили нарушителей. Во время обысков в квартире, где жили подозреваемые, нашли два баллончика с краской и загрязненную одежду. Оказалось, что граффити связано с мюнхенской футбольной командой.

Министерство культуры Италии оценило стоимость ремонтных работ примерно в 10 тысяч евро. Надпись будут выводить под круглосуточным наблюдением вооруженной охраны.

Однако директор галереи Уффици Эйке Шмидт требует для вандалов более жесткого наказания. Он считает, что за повреждение какого-либо культурного объекта нужно не штрафовать нарушителей, а арестовывать их.

Культура Италии страдает от туристов

– это культурная достопримечательность Флоренции. Он был построен итальянским художником и архитектором эпохи Возрождения Джорджио Вазари в 1565 году. Его задумали как тайный крытый проход для тогдашнего лидера династии Медичи Козимо I. Коридор Вазари закрыли для посетителей в 2016 году из-за проблем с эвакуационными выходами. Но с 2019 года ведут работы, чтобы снова его открыть.

Власти страны изо всех сил пытаются оберегать исторические памятники от наглых туристов. Больше всего от таких нарушений страдает легендарный Колизей. Чего только не делали вандалы в Италии: купались в фонтанах, писали свои имена на стенах исторических сооружений и даже катались на Maserati по Испанской лестнице в Риме.

Одним из последних возмутительных поступков стал этот: туристка вырезала сердце на Пизанской башне. Для этого она использовала свой острый браслет. 19-летнюю француженку задержала итальянская полиция. Девушка уверяет, что не задумывала ничего плохого, только таким образом хотела признаться своему парню в любви.

Теперь девушке предъявляют обвинения в нанесении значительного ущерба зданию, имеющему историческое и культурное значение. Ей грозит штраф в размере около 2 000 евро или, по самому худшему сценарию, один год лишения свободы.