В Лиссабоне вандалы разрисовали бюст Тараса Шевченко буквами Z

Неизвестные в столице Португалии осквернили памятник Тарасу Шевченко. Об этом сообщил глава Союза украинцев в Португалии Павел Садоха.

Вандалы обрисовали бюст украинского писателя в Лиссабоне символом российской агрессии в Украине – буквой Z. Преступление совершили еще перед Новым годом.

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Преступление против культуры

По словам Павла Садохи, акт вандализма произошел несколько дней назад.

Похоже на то, что рашисты решили нанести масштабный удар по нашим и историческим духовным ценностям,

– написал глава Союза украинцев в Португалии.

Украинцы помогли вернуть памятнику прежний вид / Фото из фейсбука Lizaa Yarovaa

Благодаря усилиям украинцев из провинции Алгарве бюст Шевченко оперативно очистили от краски.

Вандалы оставляют символ Z на авто украинцев за границей

Буква Z с начала полномасштабного вторжения символизирует российскую агрессию в Украине. Во многих европейских государствах эту буква запрещено публично демонстрировать.

Летом в Вене злоумышленники нарисовали на авто с украинскими номерами букву Z. Полиция Австрии сразу начала расследование. Символ российской агрессии был замечен на шести украинских автомобилях в районе Донауштадт.

А в конце лета в немецком Баден-Бадене городского чиновника оштрафовали за испорченные автомобили украинцев. Он выцарапал "F*ck UA" и нарисовал свастику на двух машинах на украинских номерах.