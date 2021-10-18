Вакцинация или увольнение: польская фирма прибегла к крайним мерам в борьбе с COVID-19
Источник:In Poland
Польская компания заявила, что готова увольнять своих не вакцинированных работников. Таким образом в компании решили противодействовать распространению COVID-19.
Соответствующие предостережения компания отправила своим сотрудникам в сообщениях. Говорится о польской фирме Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągowe i Kanalizacji.
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Все работники компании получили инструкции о том, как эффективно предотвращать распространение коронавируса. Большинство установок были вполне рациональным, за исключением конца сообщения, который является очень противоречивым.
В сообщении отмечается, что из-за предоставления основных услуг населению, тех, кто не был привит против COVID-19, отправят в отпуск без сохранения заработной платы или уволят.Обратите внимание! Принудительный отпуск для не вакцинированных работников противоречит польскому закону. Пока нет ни одного законодательного акта, который бы позволял такую сегрегацию работников.
Что известно о фирме?Компания расположена в польском городке Хожув, что в Силезском воеводстве. Она предоставляет широкий спектр услуг по водоснабжению и водоотведению.
Заметим, что подобный инцидент произошел и в Украине. Ранее в Ивано-Франковске работникам исполнительного комитета горсовета угрожали увольнением за отказ от вакцинации. Такие угрозы являются нарушением прав человека, даже несмотря на то, что вакцинация – единственный способ остановить пандемию COVID-19.
Какова ситуация с COVID-19 в Польше
Как пишет Worldometers, Польша находится на 16 месте по количеству больных коронавирусом. Украина в этом антирейтинге заняла 19 место. С начала пандемии в Польше зафиксировали уже 2,9 миллиона больных коронавирусом. Немного больше чем 76 тысяч человек умерли, в то же время 2,6 миллиона больных выздоровели.