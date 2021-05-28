Вакцинация украинцев на границе с Польшей: новые детали

Вакцинировать украинских трудовых мигрантов на границе с Польшей начнут с 8 июня. Воспользоваться возможностью получить прививку можно будет на пункте пропуска "Шегини-Медика".

Вакцинацию будут проводить препаратами Johnson&Johnson и AstraZeneca. Для граждан Украины она будет бесплатной и добровольной.

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Международная компания по трудоустройству Gremi Personal начала организацию процесса для своих клиентов. Согласно ее данным, более 55% украинских трудовых мигрантов готовы воспользоваться услугой на границе.

Прививаться хотят ради того, чтобы иметь возможность чаще посещать Украину, и по возвращению в Польшу не делать ПЦР-тесты или не проходить период самоизоляции. Тенденция существует и со стороны польских работодателей – они все больше заинтересованы в трудоустройстве именно вакцинированных работников,

– рассказывает генеральный директор Gremi Personal Томаш Богдевич.

Добавим, что в Министерстве здравоохранения Польши анонсировали возможность вакцинироваться для таких категорий иностранцев:

имеющие официальное разрешение на работу;

студенты;

супруги и дети.

При этом, вид на жительство, медицинское страхование и наличие польского PESEL для прививки не являются обязательными.