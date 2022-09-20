Как украинцам в Польше записаться на четвертую прививку от коронавируса

В Польше начали делать четвертую прививку от Covid-19. Читайте дальше, как находящиеся в стране украинцы могут записаться на вакцинацию.

Так, ранее четвертую дозу вакцины от коронавируса кололи только тем людям, которые уже достигли 60-летнего возраста. А с 16 сентября вакцинацию могут пройти дети от 12 лет и взрослые, которые сделали три прививки от Covid-19.

И еще 7 самых интересных мест Варшавы, которые должен увидеть каждый турист

Около 60% населения Польши полностью вакцинировано от коронавируса. При этом почти 37% получили бустерную дозу.

С 16 сентября более 14 тысяч человек в Польше сделали новую прививку от коронавируса, адаптированную к штамму Омикрон. Всего за три дня на ревакцинацию записалось более 81 тысяча человек.

Как записаться на вакцинацию четвертой дозой

Обратиться к врачу за электронным направлением (при себе нужно иметь документ, подтверждающий вашу личность).

Можно также записаться через онлайн-кабинет pacjent.gov.pl, если у вас есть номер PESEL.

После записи выберите пункт вакцинации. Это можно сделать тремя способами: позвонив по номеру 989, отправить SMS-сообщение с текстом SzczepimySie на номер 664 908 556 или записаться непосредственно в выбранном месте вакцинации.

В день вакцинации (в уже выбранном вами пункте прививки) вам нужно будет заполнить специальную анкету.

Для ревакцинации доступны две вакцины – Pfizer и Moderna. А вводить четвёртую дозу рекомендуют после 120 дней с момента последнего бустера.