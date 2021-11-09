Вакцина против COVID-19 в Варшаве: как украинцу получить прививку без PESEL

В Польше продолжается активная кампания по вакцинации против COVID-19. Привиться могут все желающие, в том числе и украинские трудовые мигранты, не имеющие номера PESEL.

И хотя сделать это немного проблематично, но все же возможно. Рассказываем, как и где получить прививки против коронавируса без PESEL в Варшаве.

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В Польше вакцину от коронавируса может получить любой легально находящийся в стране иностранец.

Если у вас есть PESEL:

позвоните по телефону 989 и запишитесь на вакцинацию;

перейдите по ссылке и выберите пункт вакцинации.

Что такое PESEL? Это аналог украинского идентификационного кода в Польше. Его может получить иностранец, находящийся в стране более 30 дней.

Если у вас нет PESEL:

Обратитесь к терапевту в любой POZ (базовая медицинская опека), где врач должен выписать направление. Однако вместо PESEL туда впишут номер паспорта. После этого можете записываться на вакцинацию по той же схеме, указанной в инструкции выше.

Также есть пункты вакцинации, где на месте работает врач, который может выписать вам направление и сразу привиться.

Где получить прививку против коронавируса

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych SZPZLO Warszawa-Ochota (Skarżyńskiego 1);

Vaxmed (Generała Kazimierza Sosnkowskiego 1C);

Hala sportowa OSiR Targówek, ul. Ossowskiego 25;

Stacja Pogotowia Ratunkowego "Mazovia" (Chelmska 12);

Przychodnia rodzinna dr Zdziebłowskiej (Rozłogi 18);

POLMED (Twarda 18);

Corten Medic Medical Center (Pasaż Ursynowski 9);

Stay Healthy Clinic (Klobucka 8A/lok. U4);

Pałac Kultury i Nauki каждый вторник, каждую пятницу и на выходных с 8 до 18;

Stadion Narodowy (al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1).

Как получить электронный сертификат вакцинации в Польше

Чтобы выработать в Польше электронный сертификат вакцинации международного образца, необходимо: