Вакцина против COVID-19 в Варшаве: как украинцу получить прививку без PESEL

9 ноября 2021 , 13:15
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Источник:

The Warsaw

В Польше продолжается активная кампания по вакцинации против COVID-19. Привиться могут все желающие, в том числе и украинские трудовые мигранты, не имеющие номера PESEL.

И хотя сделать это немного проблематично, но все же возможно. Рассказываем, как и где получить прививки против коронавируса без PESEL в Варшаве.

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В Польше вакцину от коронавируса может получить любой легально находящийся в стране иностранец.

Если у вас есть PESEL:

  • позвоните по телефону 989 и запишитесь на вакцинацию;
  • перейдите по ссылке и выберите пункт вакцинации.

Что такое PESEL?

Это аналог украинского идентификационного кода в Польше. Его может получить иностранец, находящийся в стране более 30 дней.

Если у вас нет PESEL:

  1. Обратитесь к терапевту в любой POZ (базовая медицинская опека), где врач должен выписать направление. Однако вместо PESEL туда впишут номер паспорта.
  2. После этого можете записываться на вакцинацию по той же схеме, указанной в инструкции выше.

Также есть пункты вакцинации, где на месте работает врач, который может выписать вам направление и сразу привиться.

Где получить прививку против коронавируса

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych SZPZLO Warszawa-Ochota (Skarżyńskiego 1);
  • Vaxmed (Generała Kazimierza Sosnkowskiego 1C);
  • Hala sportowa OSiR Targówek, ul. Ossowskiego 25;
  • Stacja Pogotowia Ratunkowego "Mazovia" (Chelmska 12);
  • Przychodnia rodzinna dr Zdziebłowskiej (Rozłogi 18);
  • POLMED (Twarda 18);
  • Corten Medic Medical Center (Pasaż Ursynowski 9);
  • Stay Healthy Clinic (Klobucka 8A/lok. U4);
  • Pałac Kultury i Nauki каждый вторник, каждую пятницу и на выходных с 8 до 18;
  • Stadion Narodowy (al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1).

Как получить электронный сертификат вакцинации в Польше

Чтобы выработать в Польше электронный сертификат вакцинации международного образца, необходимо:

  1. Привиться против COVID-19 той вакциной, которая разрешена для использования в ЕС. Это две дозы вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca или одна доза препарата Johnson & Johnson.
  2. Получить бумажную справку о вакцинации и перевести ее на польский язык у присяжного переводчика.
  3. Представить оригинальный документ и присяжный перевод в пункте вакцинации в Польше и подписать согласие на обработку персональных данных.
  4. Получить персональный сертификат.
Автор: Альона Захарова