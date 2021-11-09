Вакцина против COVID-19 в Варшаве: как украинцу получить прививку без PESEL
9 ноября 2021 , 13:15Читати новину українською
Источник:The Warsaw
В Польше продолжается активная кампания по вакцинации против COVID-19. Привиться могут все желающие, в том числе и украинские трудовые мигранты, не имеющие номера PESEL.
И хотя сделать это немного проблематично, но все же возможно. Рассказываем, как и где получить прививки против коронавируса без PESEL в Варшаве.
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В Польше вакцину от коронавируса может получить любой легально находящийся в стране иностранец.
Если у вас есть PESEL:
- позвоните по телефону 989 и запишитесь на вакцинацию;
- перейдите по ссылке и выберите пункт вакцинации.
Что такое PESEL?Это аналог украинского идентификационного кода в Польше. Его может получить иностранец, находящийся в стране более 30 дней.
Если у вас нет PESEL:
- Обратитесь к терапевту в любой POZ (базовая медицинская опека), где врач должен выписать направление. Однако вместо PESEL туда впишут номер паспорта.
- После этого можете записываться на вакцинацию по той же схеме, указанной в инструкции выше.
Также есть пункты вакцинации, где на месте работает врач, который может выписать вам направление и сразу привиться.
Где получить прививку против коронавируса
- Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych SZPZLO Warszawa-Ochota (Skarżyńskiego 1);
- Vaxmed (Generała Kazimierza Sosnkowskiego 1C);
- Hala sportowa OSiR Targówek, ul. Ossowskiego 25;
- Stacja Pogotowia Ratunkowego "Mazovia" (Chelmska 12);
- Przychodnia rodzinna dr Zdziebłowskiej (Rozłogi 18);
- POLMED (Twarda 18);
- Corten Medic Medical Center (Pasaż Ursynowski 9);
- Stay Healthy Clinic (Klobucka 8A/lok. U4);
- Pałac Kultury i Nauki каждый вторник, каждую пятницу и на выходных с 8 до 18;
- Stadion Narodowy (al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1).
Как получить электронный сертификат вакцинации в Польше
Чтобы выработать в Польше электронный сертификат вакцинации международного образца, необходимо:
- Привиться против COVID-19 той вакциной, которая разрешена для использования в ЕС. Это две дозы вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca или одна доза препарата Johnson & Johnson.
- Получить бумажную справку о вакцинации и перевести ее на польский язык у присяжного переводчика.
- Представить оригинальный документ и присяжный перевод в пункте вакцинации в Польше и подписать согласие на обработку персональных данных.
- Получить персональный сертификат.