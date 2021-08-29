Вакансии для мигрантов: каких работников не хватает в Чехии и Польше

Чехия и Польша – самые популярные направления для трудовых мигрантов из Украины. Количество вакансий, открытых в этих странах, продолжает увеличиваться. Рассказываем, в каких отраслях предложений работы сейчас больше всего.

Больше всего в указанных странах нуждаются в работниках строительной отрасли. В то же время спрос на высококвалифицированных работников тоже продолжает расти.

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Работа в Чехии

С апреля 2021 года в Чехии зарегистрировано более 350 тысяч вакансий. В стране чаще всего ищут:

каменщиков;

кровельщиков;

плотников;

сварщиков;

сантехников;

работников на промышленном производстве.

Согласно последним подсчетам Евростата, в Чехии сейчас рекордный в Европе показатель вакансий от общего количества рабочих мест.

Работа в Польше

Как и в Чехии, в Польше не хватает рабочих рук в промышленной и строительной отраслях, складских рабочих, сварщиков и слесарей.

Кроме того, польские рестораны и гостиницы после ослабления карантина начали заявлять о недостатке персонала.