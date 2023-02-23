В Великой Британии могут ввести 4-дневную рабочую неделю: результаты эксперимента

В мире ширится тенденция к сокращению количества рабочих дней в неделе. Эксперимент с четырехдневным форматом труда был проведен и в Великой Британии.

Кембридский университет разместил отчет крупнейшего в мире тестирования четырехдневной рабочей недели. Результаты оказались успешными.

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Детали тестирования 4-дневной рабочей недели в Великой Британии

В эксперименте приняла участие 61 компания и почти 3 тысячи работников из разных сфер. Исследование проходило в Великой Британии с июня по декабрь. В течение пол года участники работали 4 дня в неделю вместо 5, получая при этом зарплату без изменений.

Эксперимент оказался положительным, и по окончании проекта 38 организаций продолжили работать в тестовом режиме, а 18 решили сразу ввести сокращенную неделю на постоянной основе.

Основные результаты эксперимента:

39% рабочих стали меньше стрессировать;

у 71% снизился уровень выгорания;

для 62% стало легче совмещать работу и общественную жизнь;

на 65% уменьшилось количество больничных;

23 компании задекларировали рост выручки в среднем на 1,4%;

на 57% стало меньше увольнений;

15% работников сказали, что ни одна сумма денег не побудила бы их принять пятидневный график вместо четырехдневной недели.

Эти данные представят депутатам, чтобы те рассмотрели введение четырехдневной рабочей недели для всех сотрудников Великой Британии.