Украл лошадь и хотел поселить ее в квартире: в Польше поймали специфического вора

В польском городе Вейгерово 19-летний юноша украл лошадь, а потом пытался спрятать ее в жилом доме. К счастью, лошадь не пострадала. Между тем юноше грозит лишение свободы.

Детали эпической истории

Тревогу забили соседи парня. Правоохранители получили от них звонок с сообщением, что человек пытается вывести лошадь на верхний этаж в подъезде жилого дома. Сначала полицейские подумали, что это – только шутка.

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В то же время мужчина, который находился на другом конце линии, не смеялся. Он продолжал настаивать, что в подъезде – взрослый конь, и он – точно не домашний любимец кого-то из местных.

Нехотя правоохранители все-таки отправили команду. Когда полицейские прибыли и увидели коня, они были просто шокированы. Тем временем вор ругался с соседями и доказывал, что лошадь спокойно взойдет на третий этаж.

Впоследствии удалось установить, что юноша украл лошадь. Кроме того, он серьезно надеялся, что лошадь будет жить в квартире на третьем этаже. Главной задачей было незаметно провести ее на третий этаж. Миссия – провалена.

Владельца лошади уже нашли. Он был очень рад забрать ее домой. Между тем горе-вору грозит до 5 лет лишения свободы.